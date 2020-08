iPhone 12 Pro vẫn dùng màn hình 60 Hz

Sự thiếu hụt linh kiện màn hình 120 Hz khiến Apple đang cân nhắc hoãn bán iPhone 12 Pro, hoặc ra mắt sản phẩm đúng hẹn nhưng dùng màn hình 60 Hz.

Ross Young, nhà phân tích trong lĩnh vực màn hình, khẳng định Apple đã lên kế hoạch tích hợp màn hình với tần số quét 120 Hz vào iPhone 12 Pro. Các tấm nền 120 Hz cũng đã sẵn sàng. Tuy nhiên, đối tác không kịp cung cấp IC điều khiển màn hình 120 Hz. Do đó, lúc này Apple có hai lựa chọn: lùi thời gian bán iPhone 12 Pro để chờ đủ linh kiện, hoặc công bố iPhone 12 Pro với màn hình 60 Hz.

Jon Prosser, người từng nhiều lần tiết lộ thông tin chính xác về sản phẩm chưa ra mắt của Apple, cũng cho biết Apple vẫn đang trong quá trình thử nghiệm màn hình 120 Hz và công nghệ ProMotion cho iPhone 12 Pro.

Ý tưởng iPhone 12 Pro với "tai thỏ" nhỏ hơn. Ảnh: PhoneArena.

Từ tháng 5, một số chuyên gia phân tích đã nhận định Apple sẽ đưa màn hình công nghệ ProMotion và tần số quét 120 Hz vào hai mẫu iPhone 12 Pro và 12 Pro Max, trong khi iPhone 12 và 12 Plus vẫn dùng tần số quét 60 Hz.

Tần số quét cao giúp hình ảnh hiển thị mượt hơn khi chơi game hay cuộn trang web và ứng dụng, nhưng cũng tốn pin hơn. Do đó, Apple có thể sẽ tăng dung lượng pin của iPhone thế hệ mới thêm hơn 10% so với hiện tại.

Hiện đa số smartphone trên thị trường vẫn sử dụng màn hình 60 Hz, trong khi một số mẫu điện thoại mới như Samsung Galaxy Note20, Oppo Find X2, OnePlus 8 Pro... đã có tần số quét 120 Hz.

iPhone 12 dự kiến trình làng ngày 12/10, muộn một tháng so với các năm trước. Máy có ít nhất bốn phiên bản, đều sử dụng màn hình OLED là iPhone 12 5,4 inch; 12 Plus 6,1 inch; 12 Pro 6,1 inch và 12 Pro Max 6,7 inch. Trước đó, DigiTimes cũng cho biết Apple sẽ bán ra hai mẫu thuộc dòng Pro muộn hơn do linh kiện chưa sẵn sàng.

Minh Minh (theo MacRumors)