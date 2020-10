iPhone 12 Mini nhỏ thế nào

Video thực tế iPhone 12 Mini cho thấy máy nhỏ hơn nhiều so với iPhone 12 Pro và gọn hơn iPhone SE.

Tài khoản George Buhnici đăng video dùng thử iPhone 12 Mini dài hơn 40 phút lên Youtube nhưng bị xóa ít giờ sau đó. Tuy nhiên, nhiều trang công nghệ đã kịp lưu lại video và các hình ảnh thực tế đầu tiên về chiếc iPhone nhỏ nhất của Apple.

iPhone 12 Mini (bên phải) nhỏ hơn nhiều so với iPhone 12.

iPhone 12 Mini có màn hình 5,4 inch, tương đương iPhone 6 Plus hay 7 Plus cũ. Tuy nhiên, do sử dụng thiết kế tràn viền kiểu mới, kích thước của máy nhỏ hơn đáng kể. Với "số đo" 131,5 x 64,2 x 7,4 mm, máy nhỏ hơn iPhone SE (138,4 x 67,3 x 7,3 mm) với màn hình 4,7 inch.

Dù màn hình nhỏ hơn và giá cũng rẻ hơn 100 USD so với iPhone 12 (khởi điểm 799 USD), iPhone 12 Mini lại có cấu hình tương tự bản chuẩn. Khung viền làm từ nhôm với màn hình có lớp cường lực Ceramic Shield. Màn hình Super Retina XDR được thiết kế kiểu tai thỏ, tấm nền OLED độ phân giải 2.340 x 1.080 pixel.

Máy sử dụng màn hình tràn viền nên kích thước nhỏ hơn đáng kể so với iPhone SE.

iPhone 2020 có ba kích thước màn hình khác nhau đáng kể. Trong đó, iPhone 12 và 12 Pro là 6,1 inch, lớn hơn iPhone 11 và hơn một chút so với iPhone 11 Pro năm ngoái. iPhone 12 Pro Max cũng tăng màn hình lên 6,7 inch từ mức 6,5 inch của model cũ. iPhone 12 Mini là model nhỏ nhất, hướng tới người dùng muốn sử dụng bằng một tay.

iPhone 12 Mini có thể dùng bằng một tay thoải mái.

Apple mới chỉ bán iPhone 12 và 12 Pro, trong khi iPhone 12 Mini và 12 Pro Max sẽ bắt đầu cho đặt hàng từ ngày 6/11 và bán ra ngày 13/11.

Hoài Anh