iPhone 12 giúp Apple tăng trưởng kỷ lục

iPhone 12 chiếm hơn một nửa doanh thu của Apple trong ba tháng đầu năm, giúp công ty đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ 2012.

Apple công bố báo cáo tài chính quý tài khóa II/2021 của công ty với doanh thu kỷ lục 89,6 tỷ USD, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, mảng sản phẩm iPhone mang lại 48 tỷ USD, tăng 66% so với một năm trước. Đây là mức tăng nhanh nhất trong một quý của Apple kể từ 2012 - một năm sau khi Tim Cook tiếp quản vị trí CEO do Steve Jobs để lại.

iPhone vẫn là "gà đẻ trứng vàng" cho Apple khi mang về doanh thu gấp đôi phần còn lại trong ba tháng đầu năm.

Doanh số iPhone tăng mạnh từ sau khi loạt iPhone 12 được bán ra vào tháng 10 và tháng 11 năm ngoái. Lượng máy tiêu thụ trong thời gian này tăng mạnh do nhu cầu nâng cấp của người dùng cao hơn, nhờ vào yếu tố thiết kế mới và được bổ sung 5G.

Bên cạnh iPhone, doanh số máy Mac, iPad và các thiết bị như Apple Watch, AirPods cũng tăng trưởng kỷ lục. Doanh thu từ máy Mac tăng 70% với 9,1 tỷ USD, trong khi iPad tăng 79% lên 7,8 tỷ USD. Mảng dịch vụ cũng tăng 27% với doanh thu 16,9 tỷ USD, trở thành bộ phận mang về nhiều tiền thứ hai sau iPhone

Trước đó, giới phân tích dự đoán doanh số của các thiết bị Apple sẽ tăng mạnh do nhu cầu lớn hơn trong Covid-19. Tuy nhiên, kết quả của Apple vượt xa so với dự báo của các chuyên gia.

Bảo Lâm (theo Telegraph)