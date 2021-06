iPhone 11 'xách tay' đua giảm giá với hàng chính hãng

iPhone 11 trên thị trường máy cũ và xách tay đã giảm thêm 500 nghìn đến 1 triệu đồng, sau khi giá máy chính hãng giảm mạnh.

Hiện tại, iPhone 11 loại được quảng cáo "mới 99%" có giá khoảng 11 triệu đồng. iPhone hàng xách tay mới 100% có giá khoảng 13 triệu đồng. Những máy ngoại hình xước xát nhẹ hoặc pin không đủ 100% chỉ khoảng 10 triệu đồng. Đây là những mức giá không kèm phụ kiện và máy được cửa hàng bảo hành từ 3 đến 6 tháng. Mức này đã thấp hơn giá thị trường từ 500 đến 1 triệu đồng. Chẳng hạn, iPhone 11 64 GB, hàng xách tay Mỹ, mới 100% từng có giá 14 - 15 triệu đồng hồi đầu tháng 6.

iPhone 11 đang giảm giá mạnh tại Việt Nam. Ảnh: Lưu Quý

Việc iPhone xách tay giảm giá diễn ra trong bối cảnh iPhone 11 hàng chính hãng, mã VN/A, bắt đầu có những điều chỉnh.

"Hàng chính hãng giảm giá, hàng xách tay cũng phải giảm theo. Hiện việc này mới chỉ áp dụng với iPhone 11 cũ và xách tay. Các mẫu iPhone khác vẫn giữ nguyên", Xuân Tuyến, chủ một cửa hàng điện thoại tại Bắc Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ. Theo anh Tuyến, cửa hàng anh chấp nhận bán lỗ những chiếc iPhone 11 còn lại trước khi giá của mặt hàng này có thể giảm sâu.

Anh Tuấn Thanh, chủ một cửa hàng di động tại quận 10 (TP HCM) cho biết, do dịch bệnh, nhu cầu của thị trường giảm mạnh. Việc giảm giá cũng là một cách kích cầu, để khách hàng dễ chi tiền mua máy hơn. Anh Thanh cho biết khách hàng mua iPhone 11 xách tay tại cửa hàng anh chủ yếu chọn loại "like new". "Thời gian tới, có thể iPhone 11 xách tay sẽ 'bị kết liễu', do giá chính hãng đã rẻ hơn hàng xách tay", anh Thanh nhận xét.

Nhiều chủ cửa hàng iPhone cũ cũng kỳ vọng trong thời gian tới, mức giá nhập về của iPhone 11 trên thị trường "chợ đen" có thể giảm thêm. "Khi đó cửa hàng mới mong có lãi và cạnh tranh được với hàng chính hãng, bởi nhu cầu của sản phẩm này tại Việt Nam hiện vẫn rất nhiều", anh Tuyến nhận định.

Đợt điều chỉnh hôm 27/6 là lần giảm giá mạnh nhất của iPhone 11 tại Việt Nam. Các phiên bản 64 GB và 128 GB từng có giá lần lượt 15,5 và 17,5 triệu đồng, hiện được hầu hết các nhà phân phối ủy quyền của Apple tại Việt Nam giảm còn 14 và 15 triệu đồng. Có nơi, bản 64 GB chỉ 13,5 triệu đồng. Giá của iPhone 11 tại Việt Nam đang là mức giá rẻ nhất thế giới.

Sau khi giảm, doanh số của iPhone 11 chính hãng tại Việt Nam tăng mạnh. Theo đại diện CellphoneS, doanh số máy tại hệ thống này đã tăng hơn 20 lần. "iPhone 11 đang cháy hàng tạm thời", người đại diện nói. Hệ thống ShopDunk cũng cho biết cửa hàng đã nhận gần 2.000 đơn hàng sau 7 ngày mở đặt trước. Chỉ trong ngày 28/6, 800 máy đã được giao đi. Các cửa hàng đều dự đoán iPhone 11 sẽ là mẫu máy bán chạy nhất trong tháng 7 tới, vượt doanh số của iPhone 12 Pro Max.

iPhone 11 ra mắt năm 2019, là phiên bản nâng cấp cho iPhone XR và là mẫu máy rẻ nhất trong bộ ba iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max. Hai sản phẩm dòng "Pro" hiện đã bị khai tử, trong khi iPhone 11 là mẫu máy bán chạy cả ở Việt Nam và trên thế giới.

Sản phẩm được trang bị vi xử lý Apple A13 Bionic, màn hình 6,1 inch, camera góc rộng và siêu rộng độ phân giải 12 megapixel. Điểm hạn chế là sử dụng vỏ nhôm, thiếu kết nối 5G, màn hình LCD không đẹp như màn hình OLED trên iPhone 12.

Lưu Quý