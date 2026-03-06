Ipek - 55 năm kiểm soát chất lượng bông tẩy trang từ gốc

Nhờ vùng nguyên liệu bản địa và quy trình sản xuất chuẩn quốc tế, 55 năm qua, Ipek kiểm soát từ gốc đến thành phẩm, từng bước định hình ngành bông tẩy trang.

Thành lập năm 1971 tại vùng Aegean (Thổ Nhĩ Kỳ) - cánh đồng bông lớn của châu Âu, Ipek tuyển chọn nguồn cotton tinh khiết, thiết lập hệ thống tiêu chuẩn riêng và kiểm soát chặt chất lượng nhằm đảm bảo sự đồng đều, lành tính. Hơn 5 thập niên, từ xưởng bông thủ công, doanh nghiệp từng bước đầu tư công nghệ, chuyển đổi nguyên liệu bông tự nhiên thành bông tẩy trang có độ bền, mịn, phù hợp nhiều loại da, kể cả da nhạy cảm.

Theo đại diện thương hiệu, dây chuyền sản xuất của đơn vị đáp ứng các tiêu chuẩn GMP (Good Manufacturing Practice), TSE (Turkish Standards Institution) và ISO 9001, tạo nền tảng để thương hiệu hiện diện tại hơn 50 quốc gia. Sản phẩm còn đạt chứng nhận Ecocert, Ecolabel - cam kết chỉ dùng bông organic 100% cotton, không pha sợi tổng hợp, không hóa chất tẩy trắng, quy trình sản xuất thân thiện môi trường.

Nhà máy sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế của Ipek. Ảnh: Ipek Việt Nam

Đại diện thương hiệu cho biết dù xu hướng chăm sóc da liên tục thay đổi, Ipek vẫn kiên định triết lý "lấy chất lượng làm cốt lõi". Cụ thể, đơn vị duy trì nền tảng vùng nguyên liệu bản địa, sản xuất bông tẩy trang organic 100% cotton. "Chúng tôi hướng tới chuẩn mực làm sạch da bằng nguyên liệu tinh khiết và quy trình đề cao sự tử tế", người đại diện nói

Nhờ bề mặt mịn, êm, mỗi miếng bông tẩy trang hạn chế ma sát, không làm tổn thương da, kể cả vùng nhạy cảm như mắt, môi. Bên cạnh đó, Ipek ứng dụng công nghệ ép mới nhất để tạo miếng bông có độ dày, dai tối ưu, đáp ứng nhu cầu tẩy trang lẫn thấm, đắp dưỡng chất. Cấu trúc sợi bông xốp nhưng chắc giúp dung dịch được phân bổ đều trên bề mặt, từ đó giảm hao phí sản phẩm trong mỗi lần chăm sóc da.

Bông tẩy trang Ipek làm từ 100% cotton tự nhiên. Ảnh: Ipek Việt Nam

Giữa đa dạng lựa chọn trên thị trường, nhiều người trẻ và tín đồ skincare liên tục nhắc tên combo bông tẩy trang Ipek và nước tẩy trang Eveline Cosmetics Hyaluron Clinic B5 Ultra Moisturising Micellar Water 500ml (Eveline B5) trên các nền tảng, mạng xã hội.

Cụ thể, Gen Z đánh giá bông tẩy trang Ipek có chất liệu 100% cotton tự nhiên, bề mặt mềm mịn, hạn chế xơ rụng và ma sát trên da. Nước tẩy trang Eveline B5 - thương hiệu mỹ phẩm hơn 40 năm tuổi từ Ba Lan - có khả năng làm sạch lớp make-up, kem chống nắng, bụi bẩn nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên, nhờ công thức chứa các thành phần dưỡng ẩm, làm dịu.

Trên TikTok, đa phần người dùng nhận xét bộ đôi Ipek - Eveline B5 phù hợp với xu hướng "skincare tối giản, hiệu quả tối đa", ít bước hơn nhưng vẫn làm sạch, thoải mái trên da.

Tương tự, nhiều beauty blogger, KOL và người nổi tiếng, trong đó có chị đẹp Diệp Lâm Anh, chia sẻ trải nghiệm khi dùng bộ đôi này, hút hàng triệu lượt xem, tương tác trên các nền tảng số.

Với lịch trình dày đặc, thường xuyên trang điểm đậm và đối diện ánh đèn sân khấu, "chị đẹp" Diệp Lâm Anh chọn bộ đôi Ipek - Eveline vì đánh giá cao nguồn gốc tự nhiên, thương hiệu lâu năm.

"Tôi dùng bộ đôi tẩy trang này đều đặn mỗi ngày. Khi chạm lên da cảm nhận ngay sự mềm, mịn. Bông không xơ, không rát, kể cả với làn da nhạy cảm", Diệp Lâm Anh nói thêm.

"Chị đẹp" Diệp Lâm Anh làm sạch da hàng ngày với Ipek và Eveline B5. Ảnh: NVCC

Phú Cát