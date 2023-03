iPad Pro mới có thể giá 1.500 USD

Các mẫu iPad Pro ra mắt năm sau dự kiến được trang bị màn hình OLED và có giá đắt hơn 80% so với phiên bản hiện tại.

Theo The Elec (Hàn Quốc), iPad Pro 2024 sẽ sử dụng màn hình OLED, trong đó phiên bản 11 inch có giá khởi điểm 1.500 USD, cao hơn 80% so với model hiện tại với giá từ 799 USD. Còn bản 12,9 inch được bán từ 1.800 USD, đắt hơn 60% so với mức 1.099 USD của thế hệ trước.

Một số trang công nghệ nhận định mức này quá đắt, nhất là khi người dùng iPad vốn không trung thành như người dùng iPhone. Ngoài ra, có rất nhiều sản phẩm thay thế cho model này, nên Apple khó đảm bảo tăng trưởng doanh số cho dòng iPad Pro.

Lý do chính cho việc tăng giá là chi phí màn hình OLED quá cao. Ngoài ra, việc tạo tấm nền đúng kích thước cùng thông số kỹ thuật theo yêu cầu của Apple sẽ đẩy giá lên. Giá tấm nền OLED kích thước 10 inch hiện là từ 100 đến 150 USD. Tuy nhiên, để tạo tấm nền 11 inch và 12,9 inch dành cho iPad Pro, giá có thể tăng lên thành 270-350 USD.

Apple vẫn đang tiếp tục đàm phán về chi phí cũng như yêu cầu kỹ thuật và quy trình sản xuất với LG Display và Samsung Display. Hai nhà cung cấp màn hình cho Apple cũng lo ngại rằng nếu iPad Pro quá đắt, doanh số sẽ giảm xuống, từ đó ảnh hưởng không tốt đến lợi nhuận và chi phí đầu tư dây chuyền sản xuất. LG và Samsung chưa bình luận về thông tin này.

The Elec vốn nổi tiếng về việc có được những nguồn tin riêng trong ngành. Nếu chính xác, một số phiên bản iPad Pro với màn hình OLED sẽ đắt hơn MacBook Pro. Tuy nhiên, Apple được cho là cũng đưa OLED lên MacBook Pro năm sau, trước khi công nghệ MicroLED được hoàn thiện, nên dòng laptop này nhiều khả năng cũng tăng giá.

