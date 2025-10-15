iPad Pro M5 trình làng với tính năng sạc nhanh

Máy tính bảng cao cấp của Apple hỗ trợ sạc 50% trong 30 phút và chip M5 mới đem đến hiệu năng AI mạnh hơn 3,5 lần so với phiên bản dùng chip M4.

Cùng với MacBook Pro 14 inch, iPad Pro là thiết bị thứ hai của Apple sử dụng chip M5 hoàn toàn mới. Những nâng cấp trên model này cũng chủ yếu về sức mạnh xử lý, thời lượng pin, hiệu năng AI trong khi kiểu dáng không có sự thay đổi.

iPad Pro M5 có thể kết nối màn hình ngoài tối đa 120 Hz.

Trong thế giới máy tính bảng, Apple gần như không có đối thủ, đặc biệt ở phân khúc cao cấp, nhưng iPad Pro dùng chip M5 mới vẫn có nhiều cải tiến vượt bậc về phần cứng bên trong. Sản phẩm có hiệu năng AI nhanh hơn 3,5 lần so với iPad Pro dùng chip M4 và nhanh hơn 5,6 lần so với bản dùng chip M1. Chip M5 sở hữu GPU thế hệ tiếp theo với Neural Accelerator trong mỗi lõi, mang đến hiệu năng AI cao hơn 3,5 lần và xử lý đồ họa nhanh hơn 1,6 lần so với thế hệ trước.

Tương tự MacBook Pro 14 inch mới, iPad Pro M5 cũng có băng thông bộ nhớ hợp nhất tăng 30% so với thế hệ trước, lên hơn 150 GB/giây. Tốc độ đọc, ghi dữ liệu trên SSD cũng nhanh hơn hai lần. Các phiên bản bộ nhớ 256 GB và 512 GB sẽ có RAM 12 GB.

iPad Pro M5 hỗ trợ bút Pencil Pro và Pencil USB-C.

iPad Pro M5 có thể kết nối với màn hình ngoài có tần số quét tối đa 120 Hz, hỗ trợ Adaptive Sync, cho phép độ trễ thấp nhất khi người dùng muốn mở rộng không gian làm việc.

Giống iPhone Air, iPad Pro mới cũng dùng modem và chip mạng "cây nhà lá vườn". Chip mạng N1 giúp máy hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 trong khi modem Apple C1X (trên mẫu iPad phiên bản kết nối mạng di động) nhanh hơn 50% so với modem tiền nhiệm, tiết kiệm điện hơn.

Apple cũng lần đầu hỗ trợ tính năng sạc nhanh cho iPad Pro, cho phép sạc 50% pin trong 30 phút với bộ sạc 40 W hoặc công suất cao hơn.

Hai lựa chọn màu sắc là đen và bạc trên iPad Pro mới.

iPad Pro mới vẫn có màn hình Ultra Retina XDR, hai kích thước 11 hoặc 13 inch và lựa chọn màu sắc đen hoặc bạc. Người dùng có thể chọn phiên bản bộ nhớ trong từ 256 GB đến 2 TB. Tùy chọn màn hình có lớp chống lóa nano-texture chỉ xuất hiện khi mua bản dung lượng 1 TB, 2 TB.

Phiên bản 11 inch kết nối wifi có giá khởi điểm 30 triệu đồng, 35,6 triệu đồng cho bản có mạng di động. Bản 13 inch giá khởi điểm từ 40 triệu đồng với kết nối wifi và 46 triệu đồng nếu có kết nối mạng di động. Chưa có thời gian bán ra tại thị trường Việt Nam.

Tuấn Hưng