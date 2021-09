iPad mini 6 nâng màn hình lên 8,3 inch, giá từ 499 USD

iPad mini 6 được thay đổi thiết kế so với các thế hệ trước. Máy được làm vuông vắn hơn theo phong cách của iPad Pro. Điểm nâng cấp đầu tiên là màn hình được nâng kích thước lên 8,3 inch so với 7,9 inch của thế hệ trước. Tuy nhiên, kích thước sản phẩm không đổi do viền màn hình mỏng hơn. Apple vẫn sử dụng màn hình Liquid Retina tần số làm tươi 60 Hz - điểm đáng tiếc của sản phẩm khi các tin đồn trước đó cho rằng iPad mini 6 sẽ có màn hình mini LED 120 Hz.