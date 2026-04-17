iPad Air M4 - hiệu năng MacBook trên máy tính bảng

iPad Air M4 - Mang sức mạnh MacBook lên máy tính bảng
iPad Air M4 không thay đổi kiểu dáng so với model tiền nhiệm nhưng là bản nâng cấp về phần cứng lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây của dòng iPad Air. Máy nâng cấp RAM lên 12 GB, gấp đôi so với iPad thường, chip M4 có CPU 8 nhân, GPU 9 nhân tương tự bản trên MacBook. Ngoài ra, Apple cũng sử dụng chip mạng không dây N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, modem C1X tùy chỉnh tương tự iPhone Air do chính công ty thiết kế.
So với iPad thường chủ yếu sử dụng cho giải trí, iPad Air là thiết bị hỗ trợ tốt cả công việc, đặc biệt là những người làm công việc sáng tạo nội dung, cần sử dụng bút vẽ, các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video. Những giới hạn về độ phong phú phần mềm khiến máy chưa thể là lựa chọn thay thế laptop cho số đông, nhưng những người dùng có yêu cầu phù hợp iPadOS sẽ có một thiết bị mạnh mẽ ngang laptop, thân thiện với màn hình cảm ứng, gọn nhẹ hơn đáng kể và pin lâu.
Apple ngày càng hoàn thiện iPadOS với khả năng chia màn hình, hoạt động liên thông trong hệ sinh thái. Gần đây, việc hãng tung ra gói phần mềm cho người sáng tạo nội dung Apple Creator Studio với mức giá hấp dẫn cũng là cách để thu hút người dùng cho hệ sinh thái macOS cũng như iPadOS. iPad Air có giá khởi điểm 16.689.000 đồng cho phiên bản 11 inch và 22.089.000 đồng cho bản 13 inch. Với học sinh, sinh viên, người làm trong ngành giáo dục, mức giá giảm còn 15.289.000 đồng và 20.689.000 đồng tương ứng. Các lựa chọn cấu hình vẫn như trước với bộ nhớ trong 128 GB, 256 GB, 512 GB và 1 TB.
Tuấn Hưng - Trường Giang