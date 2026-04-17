iPad Air M4 - hiệu năng MacBook trên máy tính bảng

Apple ngày càng hoàn thiện iPadOS với khả năng chia màn hình, hoạt động liên thông trong hệ sinh thái. Gần đây, việc hãng tung ra gói phần mềm cho người sáng tạo nội dung Apple Creator Studio với mức giá hấp dẫn cũng là cách để thu hút người dùng cho hệ sinh thái macOS cũng như iPadOS. iPad Air có giá khởi điểm 16.689.000 đồng cho phiên bản 11 inch và 22.089.000 đồng cho bản 13 inch. Với học sinh, sinh viên, người làm trong ngành giáo dục, mức giá giảm còn 15.289.000 đồng và 20.689.000 đồng tương ứng. Các lựa chọn cấu hình vẫn như trước với bộ nhớ trong 128 GB, 256 GB, 512 GB và 1 TB.