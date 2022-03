iPad Air dùng chip M1 - bình cũ rượu mới

Ngoại hình không thay đổi nhưng iPad Air 2022 có năm lựa chọn màu sắc gồm tím, xanh, đen, vàng, hồng. Sản phẩm sử dụng chip Apple M1, với CPU và GPU 8 nhân, RAM 8 GB. Chip này có khả năng xử lý đồ họa nhanh gấp hai lần, hiệu năng cao hơn 60% so với A14 Bionic trên thế hệ trước. Theo thử nghiệm do hãng công bố, hiệu năng của iPad Air mới cũng cao gấp hai lần so với mẫu laptop Windows bán chạy nhất trong cùng tầm giá.