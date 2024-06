iPad Air 6 - tạo sự khác biệt với lựa chọn màn hình 13 inch

iPad Air 6 là bản nâng cấp lớn của iPad Air 5 nhưng cũng có thể coi là bản "giá rẻ" của iPad Pro do sử dụng bộ khung gần tương tự dòng Pro thế hệ cũ. Apple tìm cách cân bằng tính năng, trang bị giúp dòng Air đứng giữa iPad thường và iPad Pro nhưng vẫn phải đủ hấp dẫn với người dùng. Do đó, hãng chọn thêm màn hình 13 inch, nâng cấp chip xử lý sau một đời so với dòng Pro và cuối cùng là khả năng tương thích bút Pencil Pro cao cấp nhất.

Thêm lựa chọn kích thước 13 inch cũng giúp iPad Air tăng sức cạnh tranh với lapop truyền thống. Những người yêu thích sự cơ động, ít dùng phần mềm đặc thù có thể coi đây là lựa chọn thay thế laptop.