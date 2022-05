iOS 15.5 có gì mới

iOS 15.5 tối ưu các tính năng liên quan Ảnh, Podcast, sửa một số lỗi bảo mật, nhưng không có nhiều cải tiến dành cho người dùng Việt Nam.

iOS 15.5 vừa được phát hành cùng iPadOS 15.5. Để cập nhật, người dùng vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm, sau đó chọn Tải xuống và Cài đặt. Bản cập nhật mới có dung lượng khoảng 630 MB, mang đến một số cải tiến nhỏ.

Podcast

Ứng dụng Podcast trên iOS 15.5 sẽ giới hạn số tập được lưu trên máy, đồng thời tự động xóa các tập cũ. Điều này giúp hạn chế nguy cơ iPhone bị đầy bộ nhớ do các tập Podcast được tự động tải về trên máy.

Apple Cash

Cash là một phần trong ứng dụng Wallet trên iPhone. Trên iOS mới, công cụ này có thêm các nút "Yêu cầu" và "Gửi", giúp người dùng nhận và gửi tiền trực tiếp với bạn bè từ ứng dụng Wallet mà không cần thông qua một ứng dụng liên lạc khác. Cải tiến mới hỗ trợ mở rộng tính năng Apple Pay trên iMessage, tuy nhiên hiện chưa sử dụng được tại Việt Nam.

Photo Memories ẩn địa điểm nhạy cảm

Tính năng Kỷ niệm trong ứng dụng Ảnh của iOS thường tập hợp các bức ảnh cũ của người dùng để tạo thành một bộ ảnh hoặc video về các kỷ niệm trong quá khứ. Tuy nhiên, tính năng này có thể gợi lại một số kỷ niệm đau buồn cho người dùng.

Trên iOS 14, Apple từng bổ sung tính năng cho phép người dùng chọn lọc các bức ảnh để đưa vào Memories. Còn trên iOS 15.5, tính năng này tự động chặn hiển thị với các bức ảnh chụp tại những địa điểm nhạy cảm như trại tập trung, đài tưởng niệm các vụ thảm sát...

Nhắn tin an toàn

Ứng dụng Message bổ sung công cụ Giao tiếp an toàn cho, dành cho các thiết bị do trẻ em sử dụng. Tính năng này quét các hình ảnh đến và đi trên iMessage để tìm ảnh khỏa thân và cảnh báo. Nếu ảnh khỏa thân xuất hiện trong tin nhắn đến, chúng sẽ bị làm mờ, đồng thời thông tin sẽ được gửi cho các nhóm phụ trách an toàn cho trẻ. Nếu ảnh khỏa thân ở tin nhắn gửi đi, máy sẽ kích hoạt cảnh báo khuyến nghị trẻ.

Tính năng hiện chỉ áp dụng tại thị trường Australia, Canada, New Zealand, Anh và Mỹ.

Vá lỗi bảo mật

iOS 15.5 và iPadOS 15.5 vá 27 lỗ hổng bảo mật, liên quan đến các thành phần như WebKit, Kernel, Wi-Fi, AppleAVD... Theo Apple, các lỗ hổng này không quá nghiêm trọng và chưa bị khai thác.

Ngoài ra, một số thay đổi nhỏ được áp dụng trên iOS 15.5 như: Đổi tên iTunes Pass thành Apple Balance, khắc phục sự cố với tính năng tự động hóa nhà thông minh, tối ưu hiệu năng, sửa lỗi...

Lưu Quý