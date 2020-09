iOne.net tổ chức thi nhảy cover dành cho học sinh, sinh viên

Dance For Youth do Trang tin iOne.net tổ chức, diễn ra từ ngày 10/9 đến 6/12 tại Hà Nội, TP HCM với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Cuộc thi nhảy cover tạo sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ đam mê vũ đạo, sáng tạo nghệ thuật. Theo đó, các đội thi tham gia theo hình thức tập thể với tối đa 20 thành viên, ít nhất 60% thành viên trong nhóm học cùng một trường hoặc đơn vị đăng ký thi đấu.

Dance For Youth trở lại với quy mô toàn quốc Dance For Youth sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ đam mê vũ đạo, sáng tạo nghệ thuật.

Các vòng thi chia thành hai khu vực: Bắc - Nam với ba vòng: Online, Biểu diễn và Chung kết. Thời gian nhận bài cho vòng Online được chia như sau: Từ ngày 10/9 đến 22/10, ban tổ chức sẽ nhận bài của các đội thi miền Bắc và 10/9- 28/10 đối với khu vực miền Nam. Sau 4 tuần bình chọn online, ban tổ chức sẽ chọn ra 20 đội mỗi miền bước vào vòng Biểu diễn dựa trên lượt bình chọn và điểm số từ ban tổ chức.

Cuối cùng, 10 đội thi xuất sắc đại diện cho hai miền sẽ bước vào vòng Chung kết dự kiến diễn ra vào 6/12 tại Hà Nội. Đêm Chung kết hứa hẹn sẽ bùng nổ với các tiết mục biểu diễn đặc sắc, chất lượng, thu hút khán giả ở mọi lứa tuổi, truyền hình trực tiếp trên các nền tảng công nghệ.

Tất cả bài thi sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí thống nhất xuyên suốt cuộc thi như tính sáng tạo, hiệu ứng sân khấu; quy mô dàn dựng; kỹ thuật biểu diễn; thời gian biểu diễn theo quy định; sự kết hợp hài hoà giữa âm nhạc và các động tác...

Trong mùa giải đầu tiên vào cuối năm 2019, Kpop Dance For Youth, nay là Dance For Youth, đã thu hút hơn 200.000 khán giả theo dõi, hơn một triệu lượt tiếp cận và hàng chục giải thưởng lớn nhỏ với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Tiếp nối thành công, Dance For Youth trở lại với tổng giá trị giải thưởng tới 200 triệu đồng.

Đặc biệt, năm nay, ban tổ chức đổi tên chương trình thành Dance For Youth nhằm giúp các bạn trẻ thỏa sức sáng tạo nghệ thuật và thể hiện cá tính với nhiều dòng nhạc khác nhau. Đồng thời, chương trình sẽ mở rộng quy mô, mang sân chơi bổ ích này đến với các bạn trẻ khu vực miền Nam.

Chương do Báo điện tử VnExpress, Trang tin tức giải trí dành cho giới trẻ iOne.net, Công ty Cổ phần Truyền thông Thế giới Nghệ thuật (Cara Art) và Trung ương Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức. Xem thông tin tại Dance For Youth hoặc fanpage.

