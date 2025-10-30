Intertu Education hợp tác ClassIn Vietnam số hóa chương trình giáo dục

Intertu Education phối hợp ClassIn Vietnam triển khai mô hình "AI Smart Classroom" nhằm số hóa và tối ưu quản lý dữ liệu học tập, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy.

Nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục, Intertu Academy (thuộc hệ thống Intertu Education) hợp tác ClassIn Vietnam đưa vào hoạt động 4 phòng học thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trang bị màn hình tương tác ClassIn Board, camera AI Tracking và micro trần khử tạp âm.

Hệ sinh thái này kết nối liền mạch giữa trực tiếp và trực tuyến, truyền tải hình ảnh, âm thanh theo thời gian thực đến học viên ở bất kỳ đâu. Gần 1.000 học viên Intertu hiện được trải nghiệm môi trường học tập linh hoạt, tiện ích và vượt xa giới hạn truyền thống.

Nâng cấp thiết bị

Intertu sử dụng màn hình ClassIn Board công nghệ chống lóa, chống phản chiếu, lọc ánh sáng xanh và chống mỏi mắt, giúp hình ảnh hiển thị rõ ràng ở mọi góc nhìn. Thiết bị cho phép giáo viên giảng dạy, tương tác và quản lý ngay trên cùng một nền tảng, đồng thời mở rộng không gian kết nối giữa thầy và trò với hơn 30 công cụ tương tác được tích hợp sẵn. Intertu triển khai số hóa lớp học bằng cách đưa ClassIn Board vào giảng dạy trực tiếp, giúp xóa bỏ giới hạn của bảng viết và sách vở truyền thống.

Màn hình ClassIn Board ứng dụng công nghệ chống lóa, loại bỏ phản chiếu và đảm bảo nội dung hiển thị rõ ràng ở mọi góc nhìn. Ảnh: ClassIn Việt Nam

Cải tiến chất lượng giảng dạy

Giáo viên có thể lưu trữ toàn bộ nội dung bài giảng lên đến 50 trang, gửi cho học sinh hoặc phụ huynh qua mã QR chỉ với một thao tác. Sau mỗi tiết học, hệ thống tự động ghi hình và lưu trữ trên nền tảng đám mây, hỗ trợ học sinh xem lại, ôn tập kiến thức mọi lúc, mọi nơi. Mô hình lớp học thông minh cũng mang đến tính linh hoạt cao, cho phép học sinh lựa chọn học trực tiếp hoặc trực tuyến. Trong trường hợp vắng mặt, các em vẫn có thể theo dõi bài giảng qua livestream hoặc bản ghi, đảm bảo không gián đoạn tiến độ học tập.

Ngoài ra, phụ huynh có thể theo dõi lớp học của con theo thời gian thực, tăng tính minh bạch và an tâm về chất lượng giảng dạy. Giáo viên, ban giám hiệu được hỗ trợ quản lý và đánh giá hiệu quả giảng dạy thông qua hệ thống quản trị ClassIn, đảm bảo mỗi tiết học diễn ra an toàn và đạt chất lượng.

Phòng Media Lab tại Intertu Education, không gian sáng tạo giúp giáo viên sản xuất những bài giảng ghi hình chỉn chu, chất lượng cao. Ảnh: ClassIn Việt Nam

Cá nhân hóa lộ trình học tập

Intertu Academy cũng ứng dụng nền tảng ClassIn LMS để quản lý và đồng bộ hóa toàn bộ quá trình học tập, từ chuẩn bị trước giờ học đến ôn luyện sau giờ học, với tám hoạt động cốt lõi gồm lớp học trực tuyến, video bài giảng, bài tập, kiểm tra, thảo luận, điểm danh và lưu trữ tài liệu.

Nhờ mô hình lớp nhóm nhỏ từ 5-8 học viên, Intertu duy trì việc cá nhân hóa lộ trình học, giúp giáo viên theo sát từng học sinh và phụ huynh dễ dàng theo dõi tiến độ qua các báo cáo học tập tự động. Dữ liệu được lưu trữ bảo mật, minh bạch và thuận tiện cho việc trao đổi giữa nhà trường và gia đình.

Học sinh Intertu trong giờ học tại lớp. Ảnh: ClassIn Việt Nam

Theo đại diện ClassIn, sự hợp tác với Intertu Education là minh chứng cho tác động tích cực của chuyển đổi số trong giáo dục khi được triển khai đúng hướng. Việc ứng dụng ClassIn giúp Intertu mở rộng không gian học vượt giới hạn vật lý, mang đến trải nghiệm học linh hoạt và tương tác hơn. Hệ thống công nghệ này hỗ trợ giáo viên tổ chức lớp học hiệu quả, quản lý minh bạch và tăng kết nối giữa người dạy và người học.

ClassIn đặt mục tiêu đồng hành cùng nhiều tổ chức giáo dục tại Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, từng bước kiến tạo hệ sinh thái giáo dục số toàn diện.

Thái Anh