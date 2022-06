Internet vệ tinh của Musk tiến vào Đông Nam Á

Starkink, dịch vụ Internet vệ tinh của SpaceX, sắp xuất hiện đầu tiên tại Philippines trước khi mở rộng sang các nước như Việt Nam năm tới.

"Starlink được Philippines chấp thuận", Elon Musk đăng tweet hồi cuối tháng 5 kèm liên kết về việc cơ quan quản lý viễn thông của Philippines phê duyệt dịch vụ Internet vệ tinh của ông. Trong một số retweet, ông bày tỏ sự phấn khích khi Starlink sẽ được triển khai trong vòng vài tháng tới.

Elon Musk. Ảnh: Reuters

So với những nơi khác, Đông Nam Á được đánh giá là một trong số các khu vực nghèo của châu Á và tốc độ Internet chưa thực sự cao. Việc Starlink xuất hiện sẽ giúp người dùng trải nghiệm mạng nhanh hơn hiện tại. Phía công ty của Musk cũng không giấu tham vọng triển khai dịch vụ tại đây, trước mắt là Philippines năm nay, sau đó đến Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Myanmar vào khoảng năm 2023.

Đối với một khu vực có nhiều đảo như Đông Nam Á, Internet vệ tinh có lợi thế rõ ràng, như Philippines hiện có hơn 7.000 hòn đảo. Nhiều đảo xa xôi và mạng vệ tinh là cách tiếp cận dễ dàng hơn so với cáp quang biển.

Hiện dịch vụ của công ty Elon Musk đạt tốc độ tải xuống từ 100 đến 200 MB/giây, cao hơn so với dịch vụ Internet thông thường trong khu vực. Chẳng hạn, theo Speedtest, tốc độ tải xuống với mạng di động tại Indonesia là 17,96 Mb/giây (đứng thứ 100) và Philippines với 19,45 Mb/giây (đứng thứ 95).

Người Đông Nam Á dành nhiều thời gian trực tuyến. Theo số liệu nghiên cứu từ We Are Social của Anh năm ngoái, thời gian sử dụng Internet hàng ngày ở đây cao hơn so với mức trung bình 7 tiếng trên toàn thế giới.

Philippines là một trong những quốc gia ủng hộ Internet vệ tinh. Gần đây, nước này thực hiện các bước như sửa đổi luật để giúp các công ty nước ngoài ở lĩnh vực này tham gia dễ dàng hơn. "Hệ thống Internet vệ tinh giúp tăng cường tốc độ băng thông hiện có, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân, thương mại điện tử và fintech hoạt động dễ dàng hơn", Ramon Lopez, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines, cho biết.

Tuy vậy, một trong những trở ngại khi triển khai Internet vệ tinh là chi phí. Chẳng hạn, Starlink cung cấp gói cước có giá 500 USD một tháng, nhưng gói Internet di động ở Philippines chỉ có giá 300 peso (5,67 USD). Do đó, dịch vụ này dự kiến được sử dụng ban đầu bởi các công ty ở các địa điểm xa xôi cũng như các cơ quan chính phủ, quân đội và các phương tiện truyền thông như một phương tiện dự phòng khẩn cấp.

Tại Việt Nam, năm ngoái website SpaceX cũng thông báo mục tiêu phủ sóng tại một số khu vực vào năm sau. Đồng thời, website của Starlink cũng cho phép người dùng đặt cọc 99 USD (2,3 triệu đồng) để giữ chỗ sử dụng dịch vụ và có thể nhận lại nếu đổi ý.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng không dễ để doanh nghiệp của Musk phủ sóng tại Việt Nam. Việc cung cấp dịch vụ Internet qua vệ tinh của Starlink hay bất kỳ doanh nghiệp nước ngoài nào khác sẽ chịu điều chỉnh bởi Luật Viễn thông và các cam kết quốc tế (WTO, CPTPP ...) và cần được cấp phép.

Starlink là kế hoạch đầy tham vọng của SpaceX để phủ sóng Internet trên toàn cầu. Theo thống kê, một nửa thế giới hiện nay, chủ yếu là người nghèo và ở các vùng nông thôn, không thể truy cập Internet, hoặc phải chịu tình trạng kết nối kém với chi phí đắt đỏ. Theo ước tính của Elon Musk, dự án thành công có thể mang lại 30 tỷ USD doanh thu hàng năm cho SpaceX.

Bảo Lâm (theo Nikkei Asia)