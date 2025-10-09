Internet và camera AI của FPT được vinh danh tại Vietnam Digital Awards 2025

Hai giải pháp Internet và giám sát thông minh ứng dụng AIoT của FPT nằm trong nhóm sản phẩm công nghệ số tiêu biểu được Vietnam Digital Awards 2025 vinh danh.

Ngày 8/10, Ban tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards - VDA) công bố các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ có đóng góp nổi bật cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Năm nay, FPT có 5 sản phẩm được vinh danh, trong đó nổi bật có Internet FPT và FPT Camera AI.

Đại diện FPT nhận giải tại sự kiện. Ảnh: FPT

Internet kết nối đến 10 Gbps

Sau hơn 28 năm phát triển, FPT từ nhà cung cấp dịch vụ Internet trở thành đơn vị kiến tạo hệ sinh thái số phục vụ đa dạng người dùng, từ hộ gia đình, game thủ đến doanh nghiệp.

Năm 2022, đơn vị là nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam triển khai Wi-Fi 6 – chuẩn kết nối không dây thế hệ mới, tăng tốc độ truy cập và mở rộng vùng phủ sóng. Đến năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục ra mắt giải pháp SpeedX tích hợp hai công nghệ XGS-PON và Wi-Fi 7, cho tốc độ truy cập lên đến 10 Gbps.

Moderm Internet tốc độ cao của FPT. Ảnh: FPT

SpeedX có thể kết nối gần 100 thiết bị cùng lúc, đáp ứng nhu cầu sử dụng Internet tốc độ cao trong gia đình hoặc môi trường làm việc lớn. Công nghệ Ultra Fast ứng dụng AI và Big Data giúp giảm độ trễ khi chơi game hoặc họp trực tuyến, trong khi lớp bảo mật F-Safe tích hợp trên modem bảo vệ thiết bị khỏi mã độc, website độc hại và hỗ trợ kiểm soát truy cập cho trẻ nhỏ.

Giải pháp giám sát thông minh cho bán lẻ

Giải pháp giám sát thông minh ứng dụng AIoT do FPT Camera phát triển được vinh danh nhờ khả năng tối ưu vận hành chuỗi bán lẻ. Nền tảng FPT VMSmart cho phép quản trị tập trung toàn bộ hệ thống camera và thiết bị IoT trên một giao diện, hỗ trợ tìm kiếm và phân tích dữ liệu theo từng cửa hàng, khu vực hoặc sự kiện.

Hệ thống tích hợp năm nhóm tính năng chính gồm: phân tích hành vi khách hàng, nhận diện khuôn mặt - cảm xúc - giới tính; giám sát an ninh và tuân thủ; tự động hóa vận hành; tiết kiệm năng lượng qua cảm biến IoT; và quản trị tập trung.

FPT làm chủ công nghệ từ thiết bị đến phần mềm, trong đó FPT Camera Agent có thể biến camera thường thành camera AI mà không cần phần cứng bổ sung. Dữ liệu được lưu trữ linh hoạt trên hạ tầng cloud nội địa hoặc Hybrid Cloud đạt chuẩn Tier III.

Giải pháp hiện được triển khai tại hơn 150 chuỗi bán lẻ với 30.000 cửa hàng trên toàn quốc, trong đó có Lotte Cinema, FPT Long Châu, Ajinomoto... Ngoài lĩnh vực bán lẻ, FPT Camera AI cũng được ứng dụng trong giáo dục, y tế, đô thị thông minh, phục vụ hơn 3.000 doanh nghiệp và gần 2 triệu hộ gia đình.

Ở mảng hạ tầng số, FPT hiện vận hành bốn trung tâm dữ liệu lớn đạt chuẩn quốc tế Tier III, thiết kế theo tiêu chuẩn xanh Leed Certification. Hệ thống này phục vụ nhiều lĩnh vực như tài chính, vận tải, truyền thông và đóng vai trò hạ tầng lõi cho các nền tảng AI, Cloud, IoT tại Việt Nam.

Bên cạnh hai sản phẩm trên, doanh nghiệp còn được vinh danh với ba sản phẩm khác gồm hệ sinh thái số hóa di sản văn hóa - FPT Culture Tech; nền tảng quản lý vòng đời giao kết và vận hành số - Kyta Platform; nền tảng quản trị trải nghiệm khách hàng - FPT CX Suite;

Theo ban tổ chức, các sản phẩm này thể hiện năng lực công nghệ trong cả hạ tầng và trải nghiệm người dùng, đồng thời cho thấy cam kết của tập đoàn đồng hành Chính phủ và doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Hoài Phương