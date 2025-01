'Internet an toàn cho học đường' của FPT được đề cử WeChoice Awards

"Internet an toàn cho học đường" được đề cử hạng mục "Dự án vì Việt Nam tôi" tại WeChoice Awards 2024 khi phủ sóng 1.000 điểm trường toàn quốc.

WeChoice Awards 2024 lấy chủ đề "Việt Nam tôi đó", lan tỏa những điều tử tế, giá trị nhân văn, tinh thần tích cực và những câu chuyện có sức lan tỏa. Hạng mục "Dự án vì Việt Nam tôi" dành cho các chiến dịch vì cộng đồng đóng góp vào phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt Nam, cộng đồng địa phương.

Với mục tiêu chung tay tạo dựng môi trường Internet an toàn cho sự phát triển của trẻ em Việt Nam, dự án của FPT đã phủ khắp 1.000 trường tiểu học trên cả nước. Điểm nhấn của chiến dịch là mang đến giải pháp công nghệ tiên tiến như Wi-Fi 6, F-Safe Go giúp trẻ được bảo vệ khỏi những rủi ro tiềm ẩn, đồng thời hỗ trợ nhà trường quản lý nội dung mạng.

Đây là cam kết của FPT trong việc đồng hành cộng đồng, tạo dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai.

FPT triển khai Internet tại trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội. Ảnh: FPT

Trong hơn hai tháng triển khai, dự án đã lắp đặt gần 1.000 biển bảng tuyên truyền nâng cao nhận thức về Internet an toàn; cung cấp tài liệu và cẩm nang đào tạo kỹ năng sử dụng internet cho giáo viên, phụ huynh, học sinh. Nhiều hoạt động workshop đã được tổ chức tại các trường học, tăng cường hiểu biết thông qua những trò chơi và tình huống thực tế. Dự án còn tài trợ lắp đặt giải pháp công nghệ internet an toàn F-Safe Go cho hệ thống mạng của các trường học.

Đại diện FPT cho biết mục tiêu dự án là cùng đồng hành với trường học, phụ huynh nâng cao nhận thức về an toàn mạng, kiểm soát, ngăn chặn các nội dung độc hại, rủi ro lừa đảo. Đây là giải pháp thiết thực, hỗ trợ giảng dạy, học tập khi sử dụng Internet trong các trường học là thiết yếu. "Dự án đã nhận được sự ủng hộ từ các Bộ, ban ngành địa phương, nhà trường, phụ huynh và học sinh trong suốt thời gian qua", vị đại diện nói.

Bảng tuyên truyền Internet an toàn tại một điểm trường. Ảnh: FPT

Cũng theo đại diện đơn vị, việc được đề cử tại Wechoice Award 2024 là sự ghi nhận cho những nỗ lực bảo vệ trẻ em, hướng tới xây dựng môi trường Internet an toàn cho gia đình và nhà trường. Dự án cũng thể hiện vai trò của FPT trong việc ứng dụng công nghệ nâng cao ý thức cộng đồng về an toàn mạng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.

WeChoice Awards tổ chức lần đầu năm 2014, vinh danh những sự kiện, sản phẩm, công trình, con người có tác động tích cực đến cộng đồng. Điểm số do hội đồng chuyên môn đánh giá và bình chọn từ cộng đồng. Lễ trao giải tổ chức ngày 12/1.

Hoài Phương