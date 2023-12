InterContinental Phu Quoc giới thiệu trải nghiệm Giáng sinh 2023

Khu nghỉ dưỡng IntrerContinental Phu Quoc Long Beach vừa ra mắt thực đơn Giáng sinh, nhiều hoạt động giải trí và các liệu trình chăm sóc sức khỏe mùa lễ hội.

Du khách đến resort trong dịp Giáng sinh sẽ được chào đón bằng nghi thức "Thắp sáng Đại dương". Tại đây, các em nhỏ đến từ nhà thờ địa phương thực hiện bản đồng ca và nhân viên sẽ mang thức uống chào mừng đặc biệt tới du khách.

Không gian IntrerContinental Phu Quoc Long Beach được trang trí theo phong cách Giáng sinh. Ảnh: IntrerContinental Phu Quoc Long Beach

Thực đơn tại các nhà hàng của IntrerContinental Phu Quoc Long Beach dịp này cũng đa dạng hơn. Cụ thể, Sora & Umi nâng cấp tiệc buffet với các hương vị Việt Nam truyền thống hòa quyện phong vị quốc tế phá cách. Trong khi đó, Sea Shack lại mang đến các lựa chọn BBQ kết hợp nhạc sống tươi vui; Lava với thực đơn kết hợp hài hoà giữa nguyên liệu đất liền và đại dương...

Chủ đề xuyên suốt của các thực đơn Giáng sinh năm nay là sự hòa quyện giữa món ngon truyền thống và hương vị tươi mới của hải sản. Ngoại trừ set menu tại Lava, các trải nghiệm tại Sora & Umi và Sea Shack sẽ theo định huớng buffet. IntrerContinental Phu Quoc Long Beach còn tổ chức tiệc đếm ngược năm mới bên bãi biển, sự kiện đón năm mới Cheers to the new year...

Các nhà hàng tại khu nghỉ dưỡng ra mắt món mới trong dịp Giáng sinh. Ảnh: IntrerContinental Phu Quoc Long Beach

Để phục vụ nhu cầu giải trí, khu nghỉ dưỡng tạo một sân chơi nhiệt đới với các hoạt động: biểu diễn múa lửa nghệ thuật bên bờ biển, thể thao dưới nước, Ông già Noel ghé thăm, săn tìm báu vật Giáng sinh...

Biểu diễn múa lửa nghệ thuật bên bờ biển. Ảnh: IntrerContinental Phu Quoc Long Beach

Kết thúc chuyến trải nghiệm Giáng sinh tại IntrerContinental Phu Quoc Long Beach, du khách có thể ghé HARNN Heritage Spa để tái tạo năng lượng và cân bằng nội tại. Các liệu trình chăm sóc tại đây được thiết kế riêng cho mỗi khách lưu trú, dựa trên sự thấu hiểu về nguyên lý ngũ hành phương Đông. Tất cả nhằm tạo nên trải nghiệm chăm sóc và nuôi dưỡng thân - tâm - trí trọn vẹn, sẵn sàng chào đón năm mới.

Mới đây, IntrerContinental Phu Quoc Long Beach đạt giải Khu nghỉ dưỡng sang trọng dành cho gia đình tốt nhất châu Á 2023 tại World Travel Awards. InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort tọa lạc tại bãi Trường, do tập đoàn IHG Hotels and Resorts Group vận hành. Khu nghỉ dưỡng được đánh giá cao bởi mang đến các trải nghiệm du lịch cao cấp cùng phong cách thiết kế ấn tượng.

Thiết kế của InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort lấy cảm hứng từ những hình ảnh đặc trưng của đảo ngọc như tường cát vàng, đường cong sóng biển, bạch tuộc... Điều này giúp dự án tạo dấu ấn tốt với du khách. Toàn khu có 459 phòng nghỉ và villa phong cách hiện đại, thanh lịch, đáp ứng nhu cầu đa dạng khách du lịch.

Tìm hiểu thêm tại đây, hoặc liên hệ hotline (084) 297 397 8888, email: guestservicecenter.icpq@ihg.com

Thanh Thư