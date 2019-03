Tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm

quy mô lớn như Grand World tạo thêm đà bứt phá

cho "thiên đường nghỉ dưỡng" Phú Quốc.

Tại Grand World Phú Quốc, hệ thống căn hộ khách sạn được phân chia theo hạng, phong cách kiến trúc, nhu cầu và khả năng chi tiêu của du khách. Đây là ý tưởng mới của chủ đầu tư để rộng cửa đón du khách tới Phú Quốc và góp phần kéo dài thời gian lưu trú tại đảo ngọc.



Toàn khu vực có hai khách sạn 5 sao với phong cách kiến trúc Địa Trung Hải, 5 khách sạn 4 sao theo kiến trúc Pháp và Đông Dương, 5 khách sạn 3 sao phối hợp nét cổ điển phương Tây và nét thâm trầm tối giản phong cách Nhật.



Hệ thống khu phố thương mại dọc dự án cũng có sự đầu tư đặc biệt về phong cách kiến trúc và quy hoạch ngành hàng, đảm bảo nhu cầu về mua sắm của du khách. 979 căn thương mại (shop) được chia thành ba phân khu, gồm khu phố Thượng Hải - The Shanghai, khu phố Đông Dương - The Indochine và khu phố Địa Trung Hải - The Mallorca, do Vincom Retail vận hành và quản lý. Với diện tích từ 70m2 đến 120m2, các căn shop thiết kế thông minh, chú trọng công năng, phù hợp với các loại hình kinh doanh, thương mại đa dạng.