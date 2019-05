Centennial còn đầu tư các tiêu chuẩn an toàn đạt chuẩn quốc tế. Cụ thể, hệ thống phòng cháy chữa cháy độc lập của tòa nhà và các thiết bị an toàn của căn hộ được tư vấn và nhập khẩu từ Jensen Hughes, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy cao nhất trên thế giới là IFC và NFPA USA...



Ngoài ra, tòa tháp còn xây riêng khu vực trú ẩn ở tầng 19, ưu tiên cho cư dân lớn tuổi và trẻ em trong trường hợp có sự cố xảy ra. Đây là dự án căn hộ hiếm hoi ở Việt Nam được đầu tư tầng trú ẩn cho cư dân.



Centennial gồm tòa tháp 46 tầng, với tổng số 410 căn nhưng chỉ chào bán 205 căn hộ. Số còn lại là căn hộ dịch vụ được chủ đầu tư ủy quyền khai thác cho The Ascott Limited - một trong những thương hiệu quản lý vận hành chuỗi căn hộ dịch vụ lớn nhất thế giới đến từ Singapore. Hiện tại, The Ascott Limited đang điều hành 75.000 căn hộ của hơn 500 bất động sản trên 30 quốc gia khắp thế giới.