Chỉ mới 7 tháng trước, những bữa trưa đủ sỹ số là điều dường như không tưởng với thầy Tao Văn Nhỏng và các thầy cô giáo nơi đây. Điểm trường Hô Tâu chia thành hai lớp tiểu học và mẫu giáo, tổng cộng hơn 80 em. Trong đó, 30 em lớp tiểu học (6 đến 7 tuổi) và 21 em từ 24 đến 36 tháng tuổi lớp mầm non chưa được nuôi cơm bán trú, do không nằm trong độ tuổi được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước tại các điểm trường.



Ký ức về những ngày “không cơm bán trú”, trong cô Nguyễn Thị Trinh - hiệu trưởng mầm non Hô Tâu vẫn còn nguyên.