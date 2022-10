Inter quật ngã Barca

Bàn duy nhất của Hakan Calhanoglu giúp Inter đánh bại Barca 1-0 trên sân nhà ở lượt thứ ba, bảng C Champions League.

Tình huống định đoạt trận đấu diễn ra ở phút bù giờ thứ hai hiệp một. Hai tiền đạo Joaquin Correa và Lautaro Martinez dứt điểm không thành công sau quả tạt của Matteo Darmian. Nhận đường chuyền từ Federico Dimarco, Calhanoglu có một chút khoảng trống trước khi Sergio Busquets áp sát. Tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ chỉnh bóng một nhịp rồi sút chìm từ khoảng cách 23m, khiến Marc-Andre ter Stegen không thể chạm bóng dù bay người hết cỡ.

Calhanoglu vui mừng sau khi mở tỷ số cho Inter. Ảnh: AFP.

Đây là bàn đầu tiên của Calhanoglu cho Inter ở Champions League. Lần gần nhất anh lập công ở sân chơi này đã từ ngày 14/9/2016, cũng từ một pha sút xa khi khoác áo Leverkusen đối đầu CSKA Moscow. Bàn thắng có ý nghĩa quan trọng khi giúp Inter vượt qua Barca để chiếm vị trí nhì bảng C, qua đó thắng thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Ở trận còn lại bảng này, không có bất ngờ xảy ra khi Bayern đè bẹp Viktoria Plzen 5-0 trên sân nhà để kết thúc lượt đi với trọn vẹn chín điểm.

Barca hành quân đến sân San Siro sau khi đánh bại Mallorca 1-0 để chiếm đỉnh bảng La Liga từ kình địch Real. Người hâm mộ kỳ vọng thầy trò Xavi sẽ ra về với ba điểm để xua tan nỗi buồn thua Bayern 0-2 lượt trước. Tuy nhiên, pha nã đại bác của Calhanoglu ở đầu trận, buộc Ter Stegen đẩy bóng qua xà, báo hiệu khó khăn cho đội khách.

Trận này, Barca không có cặp trung vệ trẻ Jules Kounde và Ronald Araujo do chấn thương. Lão tướng Andreas Christensen đá chính và tung ra pha dứt điểm đầu tiên của đội khách ở một pha phạt góc, nhưng đánh đầu trúng vị trí Andre Onana đã chọn. Tiền đạo được kỳ vọng Robert Lewandowski cũng có cơ hội ra chân sau đường chuyền ngang của Ousmane Dembele nhưng sút không trúng tâm bóng.

Barca may mắn thoát phạt đền ở phút 22. Eric Garcia để bóng chạm tay trong nỗ lực truy cản Correa. Nhưng sau khi xem lại VAR, trọng tài huỷ quyết định thổi phạt đền do Martinez đã việt vị trước đó. May mắn tiếp tục không đứng về phía Inter khi Correa lừa qua Ter Stegen rồi đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Nỗ lực của Inter được đền đáp khi họ vượt lên trước giờ giải lao. Nhờ đó, đội chủ nhà thi triển lối đá phòng ngự phản công trong hiệp hai. Inter chỉ kiểm soát bóng 32% cả trận và chỉ có ba pha dứt điểm so với bảy của đối thủ nhưng đạt hiệu quả cao hơn.

Xavi có lý do khi cho rằng Barca không gặp may. Đầu tiên, họ mất Christensen đầu hiệp hai do chấn thương. Không lâu sau, Dembele sút dội cột sau tình huống Raphinha xuất sắc vượt qua hai cầu thủ Inter. Phút 66, tận dụng Onana phá hụt bóng sau quả tạt của Dembele, Pedri đệm tung lưới Inter. Nhưng trọng tài xác định Ansu Fati để bóng chạm tay sau khi xem lại VAR nên không công nhận bàn thắng. Ngoài đường biên, Xavi phản ứng dữ dội quyết định này và phải nhận thẻ vàng.

*Tiếp tục cập nhật