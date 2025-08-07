Inter Miami vào tứ kết Leagues Cup dù không có Messi

MỹTrong ngày thiếu đội trưởng Lionel Messi, Inter Miami thắng ngược Pumas UNAM 3-1 ở lượt cuối vòng bảng để vào tứ kết Leagues Cup 2025.

Messi chấn thương và rời sân ngay phút 10 trận thắng Necaxa ở lượt hai Leagues Cup hôm 2/8. HLV Javier Mascherano cho biết Messi không gặp vấn đề nghiêm trọng và sẽ sớm trở lại, nhưng CLB vẫn thận trọng trong quá trình hồi phục của tiền đạo 38 tuổi.

Không thi đấu nhưng siêu sao người Argentina vẫn cùng vợ con đến dự khán.

Lionel Messi cùng vợ và con trai dự khán trận Inter Miami thắng Pumas UNAM 3-1 trên sân Lockhart, Florida, Mỹ ngày 6/8.

Trận này, Pumas UNAM bất ngờ vượt lên ở phút 34 nhờ cú đá cận thành của Jorge Ruvalcaba. Nhưng các đồng đội thân tín Luis Suarez và Rodrigo De Paul đều tỏa sáng thay Messi, giúp Inter Miami thắng ngược.

Phút 45, Suarez tạt từ cánh trái vào vòng cấm để De Paul khống chế và sút chéo góc quân bình tỷ số 1-1. Sang hiệp hai, tiền đạo người Uruguay ghi bàn phạt đền kiểu panenka, rồi kiến tạo cho Tadeo Allende ấn định tỷ số 3-1.

Chấn thương mới nhất của Messi đến sau khi liên tục ra sân ở cấp CLB và đội tuyển. Trước trận gặp Necaxa, anh đá trọn 90 phút trong 10 trận từ ngày 14/6, gồm bốn trận tại FIFA Club World Cup, năm ở MLS và trận mở màn Leagues Cup thắng Atlas 2-1 hôm 30/7.

Trong khoảng thời gian này, Messi chỉ nghỉ trận giao hữu giữa đội Toàn Sao giải nhà nghề Mỹ (MLS All-Stars) và đội Toàn Sao giải vô địch Mexico (Liga MX All-Stars) hôm 24/7. Quyết định này khiến Messi bị cấm thi đấu một trận.

Rodrigo De Paul (trái) mừng bàn cùng Luis Suarez. Ảnh: Imagn Images

Leagues Cup 2025 áp dụng thể thức mới, trong đó các trận hòa ở vòng bảng sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Mỗi đội sẽ được một điểm cho trận hòa. Đội thắng ở loạt luân lưu sẽ nhận thêm một điểm, tức tổng cộng hai điểm. Đội thua vẫn giữ nguyên một điểm.

Ở vòng bảng, Inter Miami thắng Atlas 2-1, Pumas UNAM 3-1 hòa Necaxa 2-2 rồi thắng luân lưu 5-4. Nhờ đó, thầy trò Mascherano có tám điểm và giành vé vào tứ kết.

Đối thủ tiếp theo của Inter Miami sẽ được xác định sau khi vòng bảng khép lại. Họ sẽ đá tứ kết ngày 19 hoặc 20/8, tại sân Chase, thành phố Fort Lauderdale.

Inter Miami vào tứ kết Leagues Cup dù vắng Messi Diễn biến chính trận Inter Miami 3-1 Pumas UNAM.

Leagues Cup 2025 có 36 đội, gồm 18 đội đến từ MLS (Mỹ và Canada) và 18 đội từ Liga MX (Mexico). Mỗi đội thi đấu ba trận, gặp các đối thủ đến từ liên đoàn còn lại.

Thay vì chia bảng cố định, giải đấu chia thành hai bảng tổng hợp - một cho các CLB MLS và một cho các CLB Liga MX. Sau ba lượt trận vòng bảng, bốn đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng sẽ vào vòng tứ kết. Inter Miami hiện dẫn đầu bảng dành cho MLS với năm điểm.

Năm 2023, Inter Miami lần đầu vô địch Leagues Cup, cũng là danh hiệu đầu tiên của Messi tại Mỹ. Họ không bảo vệ danh hiệu khi thua Columbus Crew ở vòng 1/8 giải năm 2024.

Hồng Duy