Inter Miami đặt tên một khán đài theo Messi

CLB Inter Miami thông báo đặt tên khán đài phía đông tại sân mới là Leo Messi, trường hợp hiếm trong thể thao khi một cầu thủ còn thi đấu có vinh dự này.

Theo thông báo ngày 27/3, khán đài mang tên "Leo Messi" sẽ chính thức ra mắt trong trận khai trương sân Nu, khi Inter Miami tiếp Austin FC ngày 4/4. Đây cũng là lần đầu đội bóng bang Florida sử dụng sân mới có sức chứa 26.700 chỗ, thay cho sân cũ với quy mô nhỏ hơn và nằm cách trung tâm Miami khoảng 50 km.

Tiền đạo Lionel Messi rời sân sau khi bị thay ra trong trận Inter Miami gặp Atlanta United tại Leagues Cup, ngày 25/7/2023 trên sân DRV PNK, thành phố Fort Lauderdale, Florida. Ảnh: Reuters

Khán đài mang tên Messi nằm ở phía đông sân, bao gồm các khu vực từ 117 đến 121 ở tầng dưới và 217 đến 223 ở tầng trên. Quyết định này cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của siêu sao Argentina kể từ khi gia nhập đội hè 2023.

Trong thông cáo, Inter Miami cho biết việc vinh danh Messi ghi nhận tầm ảnh hưởng đặc biệt của thủ quân 38 tuổi. "Thông thường, những sự tri ân thuộc về quá khứ, gắn với ký ức", thông cáo có đoạn. "Nhưng lần này thì khác. Nó thuộc về hiện tại, về những gì bạn cảm nhận mỗi khi Leo bước ra sân".

Messi vẫn là trung tâm trong kế hoạch của Inter Miami. Anh gia hạn hợp đồng đến hết mùa 2028, tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh trên sân lẫn hậu trường. Anh đã ghi 82 bàn và kiến tạo 53 lần sau 94 trận, dẫn đầu lịch sử CLB ở cả hai thống kê.

Messi còn giúp Inter Miami giành ba danh hiệu lớn trong ba năm, gồm Leagues Cup 2023, Supporters’ Shield 2024 và MLS Cup 2025. Riêng năm 2025, anh giành thêm danh hiệu Vua phá lưới và MVP, lần thứ hai liên tiếp được bầu là cầu thủ hay nhất giải.

Đầu tháng 3/2026, Messi ghi bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp, trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử bóng đá nam chạm tới cột mốc này, sau Cristiano Ronaldo. Dù vậy, Inter Miami vừa sớm bị loại ở vòng 1/8 CONCACAF Champions Cup.

Sự xuất hiện của Messi từ năm 2023 được xem là bước ngoặt lịch sử của Inter Miami - đội bóng do David Beckham đồng sở hữu. Trước đó, CLB thành lập năm 2020 chưa có nhiều dấu ấn. Nhưng chỉ sau hai mùa có Messi, họ trở thành thế lực thực sự tại MLS, đồng thời nâng tầm hình ảnh giải đấu trên toàn cầu.

Bên ngoài sân, CLB tiếp tục tham vọng tăng cường lực lượng. Inter Miami đang quan tâm tới tiền vệ Casemiro sau khi cầu thủ này rời Man Utd vào hè 2026. Nếu thương vụ thành công, đội bóng của Beckham có thể bổ sung thêm một ngôi sao bên cạnh Messi, Luis Suarez và Rodrigo De Paul.

Inter Miami đang dùng sân Chase ở Fort Lauderdale, cách xa trung tâm Miami. Trong khi đó, sân Nu nằm ở trung tâm thành phố, ngay cạnh sân bay quốc tế Miami.

Hoàng An (theo Athletic)