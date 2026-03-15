Inter Miami chia điểm khi vắng Messi

MỹLionel Messi không có tên cả trong danh sách đá chính lẫn dự bị, khi Inter Miami hòa Charlotte 0-0 ở vòng bốn MLS ngày 14/3.

Theo tờ USA Today, tiền đạo 38 tuổi ngồi ngoài để dưỡng sức cho trận lượt về vòng 1/8 CONCACAF Champions Cup gặp Nashville SC sau ba ngày nữa. Điều này khiến anh lỡ cơ hội cán mốc 900 bàn.

Hôm 7/3, tiền đạo người Argentina ghi bàn thứ 899, khi nhân đôi cách biệt trong trận thắng DC United 2-1 ở vòng ba MLS. Nhưng sau đó bốn ngày, trong trận lượt đi vòng 1/8 CONCACAF Champions Cup, anh im tiếng, khi đội nhà hòa Nashville 0-0.

CONCACAF Champions Cup, giải đấu cùng cấp độ với UEFA Champions League, là danh hiệu lớn mà Messi và Inter Miami còn thiếu. Trước đó, họ đã giành Leagues Cup 2023, Supporters' Shield 2024 và MLS Cup 2025.

Suarez (áo đen) đi bóng trong trận Inter Miami hòa Charlotte ở vòng bốn MLS tối 14/3. Ảnh: Inter Miami

Làm khách trên sân của Charlotte, Luis Suarez là ngôi sao duy nhất xuất hiện trên hàng công Inter Miami. HLV Javier Mascherano không chỉ cho Messi ngồi ngoài, mà còn để hai ngôi sao tấn công khác là Tadeo Allende và German Berterame khởi đầu trên băng ghế dự bị.

Việc vắng nhiều trụ cột khiến Inter Miami không thể áp đảo Charlotte. Hiệp một, nhà đương kim vô địch kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng thua về số lần dứt điểm. Sự xuất hiện của Allende và Berterame sau giờ nghỉ cũng không giúp cải thiện tình hình. Inter Miami kết thúc trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng 56%, 9 lần dứt điểm và ba lần hướng khung thành, trong khi Charlotte có nhiều hơn một lần hướng mục tiêu.

Inter Miami hiện xếp thứ ba bảng miền Đông, với bảy điểm sau bốn vòng. Nashville đang dẫn đầu với 10 điểm, trong khi New York City FC xếp thứ hai với bảy điểm và hiệu số cao hơn đương kim vô địch.

Thanh Quý