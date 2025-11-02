Inter Miami bại trận dù Messi ghi bàn

MỹLionel Messi rút ngắn cách biệt, nhưng không thể giúp Inter Miami tránh khỏi thất bại 1-2 trước Nashville ở lượt về vòng 1 MLS Cup, tối 1/11.

Trái với trận lượt đi mà Inter Miami thắng 3-1 hôm 24/10, Nashville chiếm thế chủ động. Trong 60 phút đầu, đội chủ nhà kiểm soát bóng 55%, dứt điểm 6 lần với 4 trúng đích. Hàng tiền vệ Inter Miami lép vế, dù có đủ Sergio Busquets, Rodrigo De Paul và Tadeo Allende.

Nashville mở tỷ số ngay phút thứ 9. Sau đường chuyền dài từ sân nhà, Sam Surridge phá bẫy việt vị, băng vào vòng cấm, rồi va chạm với thủ môn Rios Novo. Sau đó, cựu tiền đạo của Stoke City và Nottingham Forest đứng dậy thực hiện thành công quả phạt đền.

Nashville thắng Inter Miami 2-1 trong trận lượt về vòng một MLS Cup tối 1/11, để đưa cuộc tranh tài đến trận thứ ba. Ảnh: Nashville

Inter Miami sớm tổ chức tấn công đáp trả. Tuy nhiên, họ thiếu may mắn trước khung thành thủ môn Joe Willis. Luis Suarez sút dội cột dọc bên trái bật ra, còn Messi sút bật tiền vệ Patrick Yazbek.

Phút 33, trọng tài gây tranh cãi khi từ chối thổi phạt đền cho Inter Miami. Tình huống bắt đầu từ pha chọc khe của Messi cho Jordi Alba thoát xuống cánh trái. Sau quả tạt của Alba, Allende đệm bóng ra ngoài trước khung thành rộng mở. Allende cho rằng hậu vệ đối phương tác động từ phía sau làm chệch pha dứt điểm, nhưng trọng tài bỏ qua.

Phút 45, Nashville tiếp tục đem lại niềm vui cho CĐV nhà khi nhân đôi cách biệt. Sau quả phạt góc bên cánh trái, hậu vệ Josh Bauer chọn đúng điểm rơi đệm bóng từ ba mét tung lưới thủ môn Rios Novo.

Messi thất vọng trong trận Nashville 2-1 Inter Miami ở lượt về vòng một MLS Cup tối 1/11. Ảnh: AP

Sau giờ nghỉ, Inter Miami chơi tốt hơn. Tuy nhiên, Suarez tiếp tục bỏ lỡ cơ hội tốt khi đệm bóng bật thủ môn Willis ở phút 66. Họ phải chờ đến phút 90 mới có bàn gỡ. Messi lập tuyệt phẩm với pha sút bóng từ 18 m vào góc cao bên phải khung thành.

Thất bại ở lượt về buộc Inter Miami phải đá trận thứ ba vào ngày 8/11 để phân thắng bại với Nashville. Do là đội hạt giống, Messi và đồng đội sẽ được chơi trận thứ ba này trên sân nhà.

Vòng một MLS Cup là vòng duy nhất chơi tối đa ba trận. Sau đó, mỗi vòng chỉ chơi một trận. Mùa trước, Inter Miami bị loại ở vòng một khi thắng Atlanta United 2-1 lượt đi, thua 1-2 lượt về và 2-3 ở trận thứ ba.

Thanh Quý