Intel chuyển thêm sản xuất đến Việt Nam

Intel đang có kế hoạch chuyển hoạt động lắp ráp, đóng gói và kiểm định từ nhà máy tại Costa Rica sang Việt Nam.

Thông tin được ông Kenneth Tse, Tổng giám đốc Intel Products Vietnam (IPV) nêu trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được hôm 24/10 tại Khu Công nghệ cao TP HCM (SHTP).

Theo ông Kenneth Tse, Intel đang trong quá trình chuyến đổi chiến lược toàn cầu, thực hiện các điều chỉnh để tối ưu hóa hoạt động sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Trong đó, tập đoàn có kế hoạch chuyến hoạt động lắp ráp, đóng gói và kiểm định từ cơ sở tại nhà máy Costa Rica sang Việt Nam.

Vì vậy, hãng chip Mỹ bày tỏ mong muốn TP HCM hỗ trợ về giấy phép vận hành máy móc thiết bị cũng như đảm bảo an ninh vận chuyển hàng không trong quá trình nhập khẩu dây chuyền về SHTP.

Đầu tháng này, Intel bắt đầu thông báo tuyển dụng thêm nhân sự tại Việt Nam đến hết năm 2025, chủ yếu là kỹ thuật viên sản xuất. IPV cho hay hoạt động nhằm chuẩn bị nhân lực cho mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, số lượng nhân viên cần bổ sung và thời điểm vận hành dây chuyền mới chưa được tiết lộ.

Nhà máy Intel tại Khu công nghệ cao TP HCM. Ảnh: IPV

Nhà máy Intel tại Việt Nam hiện là cơ sở lắp ráp và kiểm định lớn nhất của tập đoàn, chiếm hơn 50% sản lượng, tạo ra hơn 6.000 việc làm. Nơi đây áp dụng công nghệ mới, gồm cả dòng sản phẩm chip công nghệ 18A tiên tiến nhất của hãng.

Sau 20 năm hoạt động, IPV đã xuất khẩu hơn 4 tỷ sản phẩm, đóng góp hơn 100 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, tính đến quý II/2025. Trong khuôn khổ "Diễn đàn Mùa thu TP HCM - Mỹ 2025" tại San Fracisco hôm 16/10, Intel ký ghi nhớ tài trợ máy móc thiết bị phục vụ đào tạo ngành vi mạch bán dẫn với SHTP.

Tại cuộc gặp hôm 24/10, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được kỳ vọng Intel Products Việt Nam trở thành trung tâm xuất sắc về đóng gói, kiểm thử, nơi những sản phẩm phức tạp, giá trị nhất của Intel được hoàn thiện và ra mắt.

Ông cam kết đồng hành, tạo điều kiện cho Intel hoạt động, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, kinh tế số – công nghệ cao và nâng cao vị thế của Việt Nam, trong đó có TP HCM.

