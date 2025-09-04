Instagram ra mắt ứng dụng cho iPad sau 15 năm

Sau nhiều năm bị thúc giục, Instagram cũng phát hành ứng dụng được thiết kế riêng cho máy tính bảng của Apple.

Người dùng iPad không còn phải dùng ứng dụng iPhone vốn không được tối ưu hóa cho màn hình lớn, hay Instagram phiên bản web nữa. Ứng dụng mới có sẵn trên iPad chạy iOS 15.1 trở lên. Theo Meta, giao diện mới cũng sẽ sớm được triển khai trên máy tính bảng Android.

Instagram ra phiên bản ứng dụng dành cho iPad. Ảnh: Instagram

Ứng dụng cho iPad mặc định sử dụng giao diện Reels, cho phép cuộn lên và xem video ngắn trên màn hình lớn. Nó có đầy đủ tính năng của app điện thoại. Stories xuất hiện ở phía trên cùng. Người dùng có thể truy cập các tùy chọn khác nhau từ thanh bên trái như nguồn cấp nội dung từ những tài khoản đang theo dõi, tin nhắn trực tiếp (DM), tìm kiếm, khám phá và thông báo.

Bảng tin Instagram trên iPad có ba tùy chọn: "Tất cả" dành cho bài đăng và video ngắn được đề xuất từ các tài khoản đang theo dõi, "Bạn bè" để xem bài đăng và video ngắn từ những người bạn theo dõi qua lại, và "Mới nhất" để xem theo thứ tự thời gian. Người dùng cũng có thể sắp xếp lại bảng tin tùy ý.

Trước đó, Instagram trên iPad chỉ là ứng dụng iOS phóng to. Mạng xã hội hiện đã cải tiến trải nghiệm để phù hợp với màn hình lớn. Ví dụ, khi xem video ngắn, người dùng có thể đọc bình luận bên cạnh, hay khi đang ở trong tab tin nhắn, họ có thể mở một cuộc trò chuyện cụ thể trong khi vẫn thấy toàn bộ danh sách chat đang hoạt động ở bên trái.

Dù đã hoạt động 15 năm, Instagram trước đây không ưu tiên phát triển ứng dụng cho iPad. Adam Mosseri, Giám đốc Instagram, từng nhiều lần nói công ty không vội xây dựng phiên bản iPad. Ông nhận định nhóm người dùng muốn có ứng dụng này không đủ lớn để trở thành ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, hồi năm nay, The Information đưa tin Instagram cuối cùng cũng đang phát triển app cho máy tính bảng. Theo The Verge, số lượng trẻ em sử dụng máy tính bảng hoặc rủi ro pháp lý của TikTok khiến Instagram thay đổi ưu tiên.

Bước đi của Instagram cho thấy công ty đang tích cực phát triển Reels. Nền tảng này kéo dài thời lượng video, thêm tính năng đăng lại và tua nhanh, thậm chí cố gắng chiêu mộ một số TikToker nổi tiếng.

Thu Thảo (Theo TechCrunch, The Verge)