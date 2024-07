Insta360 Go 3S - camera hành động 4K nhỏ nhất thế giới

Insta360 Go 3S bản nâng cấp của Go 3 và là camera hành động nhỏ nhất thế giới trang bị khả năng quay video 4K. Go 3S có giá 11,59 triệu đồng, đi kèm nhiều phụ kiện cho các mục đích sử dụng khác nhau.

Go 3S có kích thước 25,6 x 54,4 x 24,8 mm và nặng 39 gram, còn phần trạm kết nối Action Pod là 63,5 x 47, 6 x 29,5 mm, nặng 96 gram. Trong khi đó, đối thủ như GoPro Hero 12 có kích thước 71,8 x 50,8 x 33,6 mm và 154 gram, hay DJC Action 4 là 70,5 x 44,2 x 32,8 mm và 145 gram.