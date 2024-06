'Inside Out 2' vượt mốc nửa tỷ USD

"Inside Out 2" - bom tấn hoạt hình của Pixar - vượt mốc 500 triệu USD sau tám ngày, tiến đến vị trí phim ăn khách nhất trong năm.

Theo Hollywood Reporter hôm 22/6, phim vượt qua Dune 2 - phim Timothée Chalamet đóng chính - để trở thành tác phẩm ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ từ đầu năm tới nay, với 285,6 triệu USD. Toàn cầu, phim đạt 545 triệu USD sau hơn một tuần ra rạp, xếp sau Dune 2 (712 triệu USD). Inside Out 2 được dự đoán kết thúc tuần thứ hai phát hành với doanh thu 650-700 triệu USD. Tại Việt Nam, phim đang dẫn đầu phòng vé cuối tuần với 50 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp, tính cả suất chiếu sớm.

Trailer phim 'Inside Out 2' Trailer "Inside Out 2". Video: Disney

Chuyên gia phòng vé cho rằng nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực, tác phẩm hoạt hình sẽ vượt mốc một tỷ USD, lặp lại thành tích các bom tấn trước của hãng Pixar, như The Incredibles 2, Toy Story 4. Hiện, trên chuyên trang tổng hợp Rotten Tomastoes, phim nhận số điểm tích cực từ cả giới phê bình (91%) và khán giả (96%), là ứng viên ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc của Oscar 2025.

The The NewYork Times, Inside Out 2 đưa Pixar trở lại thành công đỉnh cao trên phòng vé, sau loạt thất bại. Năm 2023, Elemental chỉ đạt gần 500 triệu USD, doanh thu bị đánh giá không xứng tầm kinh phí 200 triệu USD. Lightyear (2022) thua lỗ khi chỉ thu về 226 triệu USD, dù được đầu tư 200 triệu USD.

Tác phẩm do Kelsey Mann đạo diễn, xoay quanh chủ đề khủng hoảng tuổi mới lớn. Phim lấy bối cảnh hai năm sau các sự kiện ở phần đầu. Riley (Amy Poehler lồng tiếng) lúc này bước sang tuổi 13, có nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Năm cảm xúc Joy (Vui Vẻ), Sadness (Buồn Bã), Disgust (Chảnh Chọe), Anger (Giận Dữ) và Fear (Sợ Hãi) vất vả giúp Riley đối phó với những thứ mới lạ trong trại hè khúc côn cầu. Kết quả là một nhóm mới gồm Anxiety (Lo Âu), Envy (Ghen Tị), Ennui (Chán Nản) và Embarrassment (Xấu Hổ) nhập bọn.

Từ trái qua: các cảm xúc Buồn Bã, Vui Vẻ, Chảnh Chọe, Sợ Hãi, Giận Dữ trong "Inside Out 2". Ảnh: Disney

Trong lúc tìm cách điều khiển tâm trạng của chủ nhân, những cảm xúc liên tục cãi vã. Đỉnh điểm mâu thuẫn là nhóm của Lo Âu chiếm quyền kiểm soát và đuổi thành viên cũ khỏi Trung khu não bộ. Họ buộc phải tìm đường quay lại để cân bằng tính cách Riley. Sự xuất hiện của những cảm xúc mới đánh dấu sự thay đổi về mặt tinh thần, khi Riley lo lắng về mối quan hệ bạn bè, việc học tập và hình ảnh bản thân.

Mai Nhật