Inolab Derma mở workshop chăm da tại Đại học Y Dược TP HCM

Thương hiệu Inolab Derma tổ chức workshop "Bí kíp chăm da chuyên nghiệp - Giải mã làn da khỏe cùng sinh viên Y", tại Đại học Y Dược TP HCM ngày 7/12.

Chương trình diễn ra tại giảng đường lớn Đại học Y Dược TP HCM. Chuyên gia chia sẻ kiến thức chuyên sâu, gợi mở sinh viên cách chăm da chuyên nghiệp hơn. Cụ thể, dược sĩ Nguyễn Đắc Bảo Chi, đại diện chuyên môn Inolab Derma, nêu rõ cấu trúc da, những bệnh lý thường gặp, đồng thời đề xuất phác đồ chăm sóc phù hợp.

Theo dược sĩ Bảo Chi, khi làm sạch da khoa học, hàng rào bảo vệ da được giữ vững, cân bằng độ ẩm tự nhiên và sản phẩm dưỡng sau đó cũng thẩm thấu hiệu quả hơn. "Nền da sạch, thông thoáng, ổn định là tiền đề để da khỏe mịn, rạng rỡ lâu dài", dược sĩ cho hay.

Dầu tẩy trang Inolab Derma Depure Oil làm sạch sâu tạp chất trên da, hạn chế để lại dầu thừa gây bít tắc. Ảnh: Inolab Derma

Với bước làm sạch da theo tiêu chí khoa học, đội ngũ Inolab Derma dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và ra mắt dầu tẩy trang hệ vi nhũ Microemulsion Depure Oil. Theo thông tin từ nhà sản xuất, sản phẩm có tác dụng làm sạch sâu, nhũ hóa thành dạng sữa ngay khi gặp nước, nhờ đó hạn chế bít tắc da gây mụn.

Đại diện nhà sản xuất cho biết ưu tiên hệ dầu ester cao cấp (Ethylhexyl Palmitate, Dibutyl Adipate) có kết cấu lỏng nhẹ, kết hợp Sorbeth-30 Tetraoleate - chất nhũ hóa có nguồn gốc từ sorbitol và axit oleic, dễ rửa trôi, nhờ đó dầu tẩy trang này phù hợp mọi loại da, kể cả da dầu mụn.

Trong khuôn khổ sự kiện, sinh viên theo dõi tiết mục tẩy trang trên lớp make-up chuẩn sân khấu, thực hiện bởi chuyên gia trang điểm Huỳnh Phi và người mẫu Ái Linh. Sau khi quan sát trực tiếp, Hạ Anh (sinh viên năm 3) cùng nhiều nữ sinh khác đánh giá dòng Inolab Derma Depure Oil có khả năng làm sạch, nhũ hóa nhanh.

Chuyên gia trang điểm Huỳnh Phi và người mẫu Ái Linh tẩy trang bằng dầu Inolab Derma Depure Oil để kiểm chứng khả năng làm sạch, nhũ hóa nhanh của sản phẩm. Ảnh: Inolab Derma

Ở phần hai workshop, dược sĩ Bảo Chi chia sẻ chi tiết vấn đề về mụn, sự nhạy cảm của làn da mụn và kinh nghiệm sau nhiều năm nghiên cứu. Điểm nhấn chương trình là phần giới thiệu cơ chế giảm mụn Free Acid, không sử dụng axit nhóm AHA, BHA.

Theo phía nhà sản xuất, họ chú trọng bổ sung hai thành phần. Đầu tiên là NanoActive-Sulfur - lưu huỳnh có kích thước siêu nhỏ dưới 100 nm, có thể thẩm thấu tốt qua da mà không gây khô hay kích ứng. NanoActive-Sulfur hỗ trợ giảm viêm, kiểm soát bã nhờn, loại bỏ tế bào dày sừng trên da và thông thoáng lỗ chân lông, từ đó cải thiện tình trạng mụn.

Thành phần thứ hai là SP[AI]3-Acetyl Hexapeptide-1, dạng peptide có khả năng kiểm soát sự phát triển của vi khuẩn gây mụn C.acnes - tác nhân chính gây viêm, sinh mụn, từ đó hỗ trợ giảm mụn viêm, cân bằng hệ vi sinh trên da, đồng thời giảm tiết bã nhờn, ngừa mụn.

Dược sĩ Bảo Chi soi da, tư vấn sinh viên cách chăm da mụn. Ảnh: Inolab Derma

Theo đại diện ban tổ chức, qua buổi workshop, sinh viên tương tác trực tiếp với nhãn hàng Inolab Derma và dược sĩ Bảo Chi, có thêm kiến thức chăm da chuyên nghiệp và đem về loạt sản phẩm từ thương hiệu.

"Hy vọng hoạt động có ý nghĩa với sinh viên Đại học Y Dược TP HCM và là cơ hội để nhãn hàng Inolab Derma có thể đến gần người tiêu dùng", người đại diện nói thêm.

Đông Vệ