INOI A34 - smartphone 4G giá 1,9 triệu đồng

INOI A34 có màn hình 6,5 inch, màn hình HD tương tự các model trong phân khúc. Khả năng hiển thị khá tốt khi dùng ở điều kiện trong nhà, điểm cộng là màu sắc ổn, rực rỡ hơn so với các đối thủ cùng tầm giá dù độ chi tiết không cao. Do độ sáng thấp, máy dễ bị bóng khi nhìn ngoài trời, góc nhìn không rộng do cơ cấu màn hình điện thoại giá rẻ có tấm kính và phần hiển thị không sát nhau hoàn toàn. Tuy nhiên, khó đòi hỏi nhiều hơn ở phân khúc điện thoại dưới hai triệu đồng.