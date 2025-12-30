Inochi ra mắt mô hình mua sắm mới tại Việt Nam

Hai cửa hàng Inochi Studio mới khai trương mang đến mô hình mua sắm cá nhân hóa theo nhu cầu và không gian sống của gia đình.

Tiếp nối hành trình xây dựng thương hiệu gắn liền với các sản phẩm gia dụng an toàn và thẩm mỹ, Inochi mở rộng định hướng phát triển với sự ra mắt của Inochi Studio - mô hình mua sắm đề cao trải nghiệm và tư duy giải pháp.

Hai cửa hàng Inochi Studio đầu tiên khai trương tại Ecopark (Hưng Yên) và phố Trần Tử Bình (Hà Nội). Ảnh: Inochi Studio

Cửa hàng Inochi Studio đầu tiên tọa lạc tại Ecopark (Hưng Yên), mở cửa đón khách vào ngày 14/12. Việc lựa chọn Ecopark - khu đô thị xanh, hiện đại với cộng đồng cư dân trẻ là điểm khởi đầu cho thấy định hướng của thương hiệu gia dụng Việt trong việc tiếp cận nhóm khách hàng đề cao chất lượng sống và trải nghiệm mua sắm.

Cửa hàng thứ hai đặt tại phố Trần Tử Bình (Hà Nội), khai trương ngày 20/12. Cửa hàng hướng đến phục vụ nhóm khách hàng đô thị, gia đình trẻ tại khu vực trung tâm Hà Nội, với danh mục sản phẩm được chọn lọc phù hợp nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Đây cũng là điểm tiếp cận mới của Inochi Studio với thị trường nội đô.

Ngay trong ngày khai trương, các cửa hàng thu hút đông đảo khách khám phá không gian trưng bày và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Những phản hồi tích cực từ người mua cho thấy cửa hàng bước đầu tạo được dấu ấn như một điểm đến mua sắm - trải nghiệm phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Khách hàng được tư vấn về các giải pháp cho không gian sống tại Inochi Studio. Ảnh: Inochi Studio

Điểm nổi bật của mô hình mua sắm mới là cách chuyển đổi từ "bán sản phẩm" sang "bán giải pháp cho không gian sống". Theo đó, thay vì để khách hàng tự chọn từng món đồ rời rạc, Inochi Studio thiết kế các combo dành riêng cho từng khu vực trong nhà như phòng bếp, phòng tắm... Nhờ vậy, khách hàng không chỉ mua một sản phẩm mà nhận được một gợi ý đầy đủ để tối ưu hóa tiện nghi và thẩm mỹ cho tổ ấm.

Chị Nguyễn Vân Anh - nhà bán lẻ đầu tiên của Inochi Studio cho biết Inochi Studio có rất nhiều SKU (mỗi mã sản phẩm cụ thể) và nhóm hàng khác nhau. Vì vậy, cách hiệu quả nhất là nhóm sản phẩm theo từng giải pháp cụ thể thay vì giới thiệu từng món riêng lẻ. "Khi khách hàng nhìn thấy một bộ giải pháp hoàn chỉnh vừa tiết kiệm, vừa phù hợp với nhu cầu thực tế, họ sẽ dễ hình dung hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn", chị nói.

Inochi Studio cũng đặc biệt chú ý đến trải nghiệm tư vấn với cách tiếp cận cá nhân hóa. Tại đây, khách hàng được gợi ý sản phẩm theo diện tích không gian, nhu cầu sử dụng thực tế, thói quen sinh hoạt của gia đình cũng như phong cách sống riêng.

Hàng trăm lượt khách hàng đến trải nghiệm ngày khai trương của Inochi Studio. Ảnh: Inochi Studio

Ngoài ra, không gian tại Inochi Studio được thiết kế theo hướng trải nghiệm thực tế, cho phép khách hàng xem - chạm - dùng thử sản phẩm. "Một không gian mua sắm không chỉ để chọn đồ, mà còn để tìm thấy cảm hứng và giải pháp cho phong cách sống hiện đại", đại diện thương hiệu cho biết.

Sự ra đời của Inochi Studio được kỳ vọng giúp thương hiệu xây dựng mối liên kết sâu sắc hơn với các gia đình trẻ - những người đặc biệt quan tâm đến không gian sống tiện nghi. Trong thời gian tới, thương hiệu dự kiến mở rộng tới Thái Nguyên, TP HCM và nhiều tỉnh thành khác, nhằm đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước.

Inochi là thương hiệu gia dụng cao cấp mang phong cách Nhật Bản, được phát triển bởi Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam. Thương hiệu tập trung vào các sản phẩm an toàn, tiện dụng, thiết kế tối giản, phù hợp với sinh hoạt của gia đình hiện đại; từ đó, hướng đến việc nâng cao chất lượng sống thông qua các giải pháp sắp xếp, lưu trữ và chăm sóc tổ ấm.

(Nguồn: Inochi Studio)