InnovaConnect trở thành cầu nối giữa chuyên gia Việt Nam và quốc tế

InnovaConnect kết nối GS. TS. Hoàng Văn Minh, Hiệu trưởng trường ĐH Y tế Công cộng, với các chuyên gia quốc tế để tìm giải pháp giảm thiểu tình trạng sử dụng thuốc lá mới ở giới trẻ Việt.

Sự bắt tay này là thành công của hội thảo InnovaConnect tháng 9/2024, với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu khu vực, và dự án "Chương trình can thiệp về phòng chống và kiểm soát thuốc lá điện tử tại các trường trung học cơ sở ở các thành phố lớn tại Việt Nam" được triển khai từ đầu năm 2025.

GS. Minh chia sẻ, Quỹ VinFuture, đơn vị tổ chức InnovaConnect, là cầu nối tri thức khi mời được chuyên gia hàng đầu thế giới về phòng chống thuốc lá điện tử. Hội thảo tháng 9/2024 với chuyên gia từ Australia và Thái Lan mang đến nhiều góc nhìn giải pháp hiện đại, giúp củng cố hướng nghiên cứu, dự án thí điểm tại hai trường THCS Hà Nội. "Nếu thành công, mô hình sẽ được nhân rộng ra toàn quốc", ông khẳng định.

Một buổi chia sẻ về tác hại của thuốc lá điện tử và những nỗ lực để phòng chống trong học đường do trường Đại học Y tế Công cộng phối hợp với Quỹ VinFuture tổ chức. Ảnh: VFP

Trong quá trình thực hiện dự án, vị chuyên gia vẫn duy trì hợp tác với các chuyên gia nước ngoài doVinFuture đã kết nối để triển khai giải pháp y tế công cộng dựa trên bằng chứng khoa học, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Trong năm đầu tiên, dự án triển khai mô hình can thiệp toàn diện, dựa trên bối cảnh thực tiễn tại Việt Nam với sự hợp tác từ nhóm nghiên cứu REACH, do Giáo sư Bonnie Halpern-Felsher (Đại học Stanford, Mỹ) dẫn dắt. Đồng thời, đôi bên tổ chức các buổi trao đổi chuyên đề tại các trường học ở Hà Nội với sự tham gia của chuyên gia y tế, tiếp cận hàng nghìn học sinh để nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá điện tử.

Từ sự kiện InnovaConnect 2024, trường Đại học Y tế Công cộng và Quỹ VinFuture triển khai dự án xây dựng chương trình phòng chống thuốc lá điện tử trong học đường. Ảnh: VFP

Ngoài GS. Hoàng Văn Minh, PGS. TS. Nguyễn Tấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến (Đại học Đà Nẵng), cũng ấn tượng với InnovaConnect chủ đề "Các công nghệ nền tảng cho xã hội tương lai - Sự giao thoa giữa điện tử và quang tử" trong khuôn khổ Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025. Sự kiện này không chỉ dành cho cộng đồng khoa học, mà còn có cả các cơ quan chính sách, doanh nghiệp về vi mạch điện tử, quang tử và AI.

Theo ông, thành tựu lớn nhất chuỗi sự kiện InnovaConnect mang lại là giúp phá vỡ biên giới giữa khoa học trong nước và thế giới. Khoa học - công nghệ trong nước về cơ bản còn thấp so với khu vực và thế giới về nhiều mặt như con người, cơ sở vật chất và những điều kiện hỗ trợ.

"Chuỗi sự kiện trên đã phá rào cản rất lớn để cho các nhà khoa học và nhóm nghiên cứu trong nước, tăng sự tự tin cho họ trong việc hợp tác quốc tế", PGS. Hưng đánh giá.

Sự kiện InnovaConnect diễn ra tại Đà Nẵng vào cuối tháng 8, thu hút đông đảo nhà khoa học, đại diện các sở, ngành tham gia. Ảnh: VFP

Từ Jakarta (Indonesia), ông Adya Danaditya, chuyên gia tư vấn về AI của UNESCO, đánh giá cao những sáng kiến kết nối khoa học của VinFuture nhằm giúp các nhà nghiên cứu Việt Nam tiếp cận các xu hướng AI toàn cầu, đồng thời, mở rộng hợp tác trong cộng đồng khoa học quốc tế. Ông cũng là diễn giả trình bày tham luận trong hội thảo InnovaTalk vào tháng 4, với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo không biên giới: Đạo đức và Công nghệ".

"Tại chương trình InnovaTalk, tôi được gặp gỡ nhiều chuyên gia AI tài năng, bao gồm cả những người đến từ Việt Nam. Tôi vẫn giữ liên lạc với một số diễn giả", ông Adya Danaditya cho biết.

Cùng góc nhìn, PGS. Hưng cho biết thông qua các sáng kiến kết nối khoa học của VinFuture, các chuyên gia hàng đầu thế giới cũng có cơ hội khám phá Việt Nam như là một quốc gia năng động, sáng tạo, sẵn sàng cho những thay đổi và đóng góp tích cực trong khoa học nói chung. Điều này là rất quan trọng trong giai đoạn Việt Nam có rất nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát triển và làm chủ các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi. Do đó, lực lượng nghiên cứu mạnh ở trong nước đủ tự tin và năng lực phối hợp với nhà khoa học, nhóm nghiên cứu nổi tiếng thế giới ngày càng cần thiết.

"Những hoạt động này ở Việt Nam mang tính tiên phong trong việc thúc đẩy những chính sách quốc gia về khoa học - công nghệ. Hoạt động kết nối khoa học đỉnh cao của thế giới với Việt Nam giúp nâng tầm khoa học Việt Nam và tạo cảm hứng, động lực cho cộng đồng", PGS. Hưng phân tích.

Hội thảo InnovaConnect diễn ra tại trường Đại học Y dược Cần Thơ đánh dấu lần đầu tiên sáng kiến kết nối khoa học này được triển khai tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: VFP

Từng tham gia chuỗi sự kiện InnovaConnect vào cuối tháng 10, PGS. TS. Đỗ Thị Thảo, Phó trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt trường ĐH Y dược Cần Thơ, đánh giá cao tầm vóc quốc tế của chương trình khi quy tụ diễn giả, nhà khoa học hàng đầu đến Việt Nam trao đổi về hoạt động liên quan đến học thuật, nghiên cứu.

Hội trường của trường ĐH Y dược Cần Thơ trong ngày diễn ra InnovaConnect thu hút hơn 1.000 sinh viên, giảng viên và nhiều nhà khoa học tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tới tham dự.

Theo bà, sự kiện thực sự đã truyền cảm hứng rất nhiều cho các sinh viên về mặt học thuật và nghiên cứu khoa học. Nhiều bạn đặt rất nhiều câu hỏi để kết nối với các nhà khoa học tham gia chương trình. Qua đó, các nhà khoa học từ Áo ấn tượng trước sự ham học hỏi của rất đông đảo sinh viên và nghiên cứu viên trẻ người Việt.

"InnovaConnect chứng tỏ ý nghĩa lớn khi giới thiệu đến các nhà khoa học thế giới về kiến thức, kỹ năng các nhà khoa học trong nước, đồng thời, giúp những chuyên gia nước ngoài tiếp cận môi trường học thuật - nghiên cứu thực tế tại Việt Nam; từ đó, mở ra cơ hội hợp tác rộng lớn với giá trị không chỉ trong nước mà còn trên toàn cầu", bà cho biết.

Từ những thành quả đó, nhiều chuyên gia hy vọng những hoạt động như InnovaConnect và InnovaTalk sẽ tiếp tục được triển khai để công chúng Việt Nam có thể được hưởng lợi từ những kiến thức cập nhật về các diễn biến mới nhất trong lĩnh vực công nghệ.

Nhật Lệ