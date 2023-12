Với cách thiết lập sản phẩm nhất quán này, người dùng chuộng xe gầm cao có thể tìm thấy đủ phân khúc ở Toyota, từ hạng A đến hạng F, lần lượt là những: Raize, Yaris Cross, Corolla Cross, Fortuner, Land Cruiser Prado và Land Cruiser. Đương nhiên, vẫn còn 1 vị trí dành cho xe gầm cao cỡ C thực thụ, nơi mà triết lý mới của Innova Cross sẽ lấp đầy.

Sự đa dụng của Innova được bổ sung bằng hậu tố "Cross". Khoảng sáng gầm lớn hơn so với dòng MPV truyền thống, phù hợp nếu người dùng muốn di chuyển đa địa hình, hay đối mặt với những trận ngập bất chợt sau cơn mưa ở các thành phố lớn. Tại Việt Nam, Toyota đón đầu xu hướng gầm cao với công thức "Cross", áp dụng lên những Corolla Cross, Veloz Cross hay mới đây là Yaris Cross.

Những triết lý cơ bản từ nền tảng toàn cầu TNGA (Toyota New Global Architecture) giúp Innova Cross mang đến những giá trị mới, được hãng Nhật tái thiết kế toàn bộ phần truyền động và hệ khung gầm, với ba mục tiêu chính gồm: tính linh hoạt, ổn định và cải thiện tầm nhìn. Nền tảng này được Toyota coi là cuộc cách mạng, bởi ưu điểm linh hoạt, biến đổi chiều dài, chiều rộng và chiều cao để phát triển nhiều dòng xe khác nhau, từ đó giảm giá thành sản phẩm đến tay người dùng.

Mẫu MPV hoàn toàn mới của Toyota chuyển sang dùng hệ khung gầm liền khối unibody và dẫn động cầu trước, hướng đến khả năng di chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu hơn khi so với kiểu khung gầm rời, dẫn động cầu sau trong quá khứ.

Nếu như trước đây, option thường là điểm yếu của Toyota thì ở thế hệ mới, hãng Nhật chứng minh điều ngược lại, vượt trội với lượng trang bị, từ giải trí, tiện nghi đến công nghệ an toàn.

Không còn nữa hình ảnh của một mẫu xe hạn chế về mặt trang bị. Ở phía người lái, Innova Cross trang bị màn hình kỹ thuật số 7 inch, đồ hoạ sắc nét và đa dạng tính năng, điều chỉnh thông qua nút bấm tiện dụng trên vô-lăng. Chính giữa là màn hình giải trí dạng cảm ứng, kích thước 10,1 inch, tích hợp kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Dàn âm thanh 6 loa cho trải nghiệm tốt trong phân khúc. Điều hoà tự động 1 vùng, với cửa gió hướng đến từng vị trí ngồi.

Sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến công nghệ an toàn TSS, thứ được Toyota bổ sung cho mọi dải sản phẩm trong vài năm gần đây. Trên Innova Cross hybrid, xe có đầy đủ các tính năng: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình chủ động, đèn chiếu xa tự động, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau... Ở cả hai phiên bản, Innova Cross đều có camera 360, cảm biến trước/sau, cảm biến áp suất lốp, phanh tay điện tử và hỗ trợ giữ phanh tự động, 6 túi khí.

Innova Cross vẫn giữ lợi thế không gian rộng rãi, thoải mái bên trong cabin so với các đối thủ SUV 5+2 thuộc phân khúc C. Mẫu xe đa dụng của Toyota có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.755 x 1.850 x 1.790 (mm). Trục cơ sở dài đến 2,85 m giúp hàng ghế thứ 3 trên xe vẫn rộng rãi, dành cho người lớn trong chuyến hành trình dài, dù hàng ghế 2 không phải co kéo quá nhiều. Khoang hành lý phía sau có thể tích tối đa 991 lít, tạo sự linh hoạt về khả năng chứa đồ. Các vị trí để đồ cũng được hãng Nhật sắp xếp theo lối thực dụng tối đa ở từng hàng ghế.