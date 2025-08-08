Infiniti QX80 Sport 2026 ra mắt

Mẫu SUV hạng sang bản thể thao bổ sung thêm lựa chọn, nội, ngoại thất tối màu, giá 101.950 USD.

Thương hiệu hạng sang Infiniti của hãng xe Nhật Bản Nissan ra mắt phiên bản thể thao Sport cho QX80 2026. QX80 Sport mới sẽ thay thế bản Sensory, như cách làm của đàn em QX60 Sport.

Ngoại hình QX80 Sport trang trí với họa tiết tối màu và phong cách hầm hố. Mẫu SUV hạng sang sở hữu lưới tản nhiệt thiết kế lại và cản trước độc đáo hơn. Bộ vành 22 inch thiết kế đặc biệt với nan chữ Y. Ngoài ra, QX80 Sport còn trang trí các chi tiết tối màu khác như ốp gương, thanh ray giá nóc, ốp viền và logo. Bản Sport có 4 màu ngoại thất gồm đen Mineral, trắng Radiant, xanh Grand và xám Dynamic. Với màu trắng, xanh, xám, khách hàng có thêm lựa chọn mui xe đen Obsidian cho họa tiết hai tông màu.

Tương tự, nội thất QX80 Sport 2026 cũng đa dạng lựa chọn màu sắc, như xanh dương đậm với da aniline màu đen và xanh, ghế bọc da đục lỗ hình kim cương. Chủ đề tối màu tiếp tục thể hiện ở những vị trí như ốp gỗ tần bì nâu sẫm, mạ crôm mờ và trần xe màu than chì.

Bên cạnh những điểm nhấn đặc biệt, QX80 Sport 2026 có giá 101.950 USD. Xe trang bị tiêu chuẩn với màn hình kép 14,3 inch, màn hình điều hòa 9 inch phía dưới và màn hình kính lái HUD. Ghế trước tích hợp sưởi, làm mát và mát xa. Hệ thống âm thanh 24 loa Klipsch. Gương hậu kỹ thuật số, đèn viền embient 64 màu.

QX80 Sport 2026 trang bị động cơ 3.5 V6 tăng áp kép, công suất 450 mã lực và mô-men xoắn cực đại 699 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn.

Theo kế hoạch, Infiniti QX80 Sport 2026 bán ra vào cuối quý III. Trong khi bản tiêu chuẩn QX80 Pure RWD giá 83.750 USD, bản Pure 4WD giá 86.850 USD, Luxe RWD giá 90.850 USD, Luxe 4WD giá 93.950 USD và bản cao cấp nhất Autograph 4WD giá 111.500 USD.

Tại Mỹ, QX80 cạnh tranh với đối thủ Cadillac Escalade.

Minh Vũ