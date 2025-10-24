InfiGate ra mắt eSim du lịch quốc tế từ 25.000 đồng

InfiGate giới thiệu eSIM du lịch quốc tế với giá từ 25.000 đồng, hỗ trợ hơn 200 quốc gia, giúp người dùng kết nối Internet trong mọi chuyến đi.

Sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch quốc tế kéo theo nhu cầu kết nối Internet xuyên biên giới ngày càng lớn của người Việt. Việc sử dụng roaming truyền thống có chi phí cao, hoặc thay SIM vật lý gây bất tiện, khiến eSim - Sim điện tử trở thành lựa chọn phổ biến cho những người thường xuyên đi công tác hay du lịch nước ngoài.

Ra mắt tại Việt Nam, InfiGate eSim cung cấp giải pháp kết nối linh hoạt và tiết kiệm, với mức giá từ 25.000 đồng, giúp người dùng tiết kiệm tới 80% chi phí so với roaming. Việc kích hoạt được thực hiện nhanh qua mã QR, không cần chờ giao Sim hay thao tác tháo lắp. Khi hạ cánh, du khách có thể truy cập Internet ngay để liên lạc, làm việc hoặc sử dụng bản đồ định vị.

InfiGate eSIM hiện hỗ trợ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, cung cấp tốc độ kết nối 4G/5G/LTE ổn định, kèm chính sách hỗ trợ 24/7, hoàn tiền 100% và 1 đổi 1 trong trường hợp gặp sự cố. Những yếu tố này giúp dịch vụ trở thành lựa chọn an toàn và thuận tiện cho khách du lịch quốc tế.

InfiGate eSim hiện hỗ trợ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: Infigate

Một điểm đáng chú ý là InfiGate đã tích hợp dịch vụ trực tiếp trên ứng dụng Lotusmiles của Vietnam Airlines. Tại mục "Lotus eSim". Khách hàng có thể mua và cài đặt ngay trên điện thoại, đồng thời nhận ưu đãi tích lũy 10 dặm thưởng cho mỗi 25.000 đồng giao dịch. Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc hợp tác Vietnam Airlines là bước đi chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái hàng không - du lịch, mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm cho người dùng Việt.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể mua eSim qua website InfiGate hoặc gian hàng chính hãng "Sim du lịch quốc tế InfiGate" trên Shopee, giúp việc lựa chọn gói cước, thanh toán và cài đặt trở nên linh hoạt hơn.

Nhân dịp ra mắt, đơn vị triển khai chương trình ưu đãi giảm giá 30% cho khách hàng mua eSim du lịch quốc tế từ ngày 15/10 đến 15/11 Người dùng chỉ cần nhập mã "LOTUS" khi thanh toán để nhận ưu đãi trực tiếp.

Doanh nghiệp cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác hàng không, du lịch và công nghệ nhằm xây dựng hệ sinh thái kết nối toàn cầu. Việc ra mắt eSim du lịch quốc tế được xem là bước tiến mới trong xu hướng du lịch thông minh, giúp người dùng Việt Nam chủ động kết nối, làm việc và giải trí ở bất kỳ đâu.

Theo Tổng cục Thống kê, trong sáu tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón khoảng 10,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 20% so với cùng kỳ 2024. Trên phạm vi toàn cầu, theo báo cáo của Future Market Insights, quy mô thị trường eSim được định giá 2,45 tỷ USD năm 2024 và dự kiến tăng trưởng gần 14% mỗi năm trong giai đoạn 2025–2032, cho thấy nhu cầu kết nối số đang bùng nổ.

(Nguồn: Infigate)