Indonesia tuột chức vô địch futsal châu Á sau trận chung kết nghẹt thở

IndonesiaIndonesia hòa đội tuyển hùng mạnh Iran 5-5, trước khi thua 4-5 ở loạt luân lưu chung kết futsal châu Á 2026, tối nay.

* Ghi bàn: Reza 7’, Israr 8’ 9’ 49’, Samuel 24’ – Tayebi 3’, Karimi 18’ 37’, Samuel 23’ phản lưới, Salar 49’.

Trước năm 2026, Iran thống trị futsal châu Á với 13 chức vô địch, hai lần á quân trong 17 kỳ giải. Trong khi đó, Indonesia có lần đầu tiên vào chung kết. Còn trên bảng futsal FIFA gần nhất, Iran đang xếp thứ 5, hơn Indonesia 19 bậc.

Trận chung kết cũng được hâm nóng bởi những giọt nước mắt và quyết tâm chiến thắng từ hai nhà cầm quân. HLV Vahid Shamsaei khóc vì những mất mát và hỗn loạn ở trong nước, từ chuỗi ngày biểu tình vào tháng 1. Vì vậy, việc Iran có mặt ở Indonesia và trận đấu cuối cùng được ông Vahid xem là một nỗ lực to lớn.

Indonesia (áo đỏ) thua Iran ở chung kết futsal châu Á 2026, tại nhà thi đấu Indonesia ngày 7/2/2026. Ảnh: AFC

Trong khi đó, HLV Hector Souto khóc khi nói đến nỗi nhớ vợ con. Sau đó, ông nổi giận trước một câu hỏi cho rằng Indonesia không có cơ hội trước Iran. "Mọi người có thể nghĩ cup đã thuộc về Iran. Còn với tôi, nó chưa thuộc về ai cả", Souto nói ở họp báo trước trận.

Nhà thi đấu Indonesia ở Jakarta một lần nữa chật kín 16.000 khán giả. Họ được chứng kiến sức mạnh thường thấy của Iran, với bàn thắng ngay từ phút thứ 3. Từ quả đá biên phải, Mahdi Karimi chuyền cho Tayebi sút ngay bằng chân phải chạm người một cầu thủ chủ nhà đổi hướng để mở tỷ số.

Thế nhưng, từ phút thứ 7 đến 9, Indonesia phản kháng mãnh liệt đến khó tin để ghi liền ba bàn. Đầu tiên, Dewa Rizki sút xa lập bập khiến thủ môn Bagher không thể bắt dính. Firman

Đội hình xuất phát

Indonesia: Ahmad Habiebie, Firman Adriansyah, Israr Megantara, Iqbal Rahmattulah, Rizki Xavier.

Dự bị: Nizar Nayaruddin, Wendy Ick, Dewa Amanda, Reza Gunawan, Rio Putra, Ardiansyah Nur, Syauqi Saud, Samuel Eko, Yogi Saputra

Iran: Bagher Mohammadi, Derakhshani, Mahdi Karimi, Salar Aghapour, Azimi Hematabadi

Dự bị: Mahdi Rostami, Gholami, Hossein Sabzi, Medikhani, Moslem Oladghobad, Somehsofla, Masoud Shavardazi, Saeid Abbasi, Tayebi Bidgoli.

Hiếu Lương