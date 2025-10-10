Indonesia từ chối cho VĐV Israel dự giải thể dục dụng cụ thế giới

Indonesia6 VĐV Israel chính thức rút lui khỏi giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới 2025, do chủ nhà Indonesia từ chối cấp thị thực.

Quyết định từ chối cấp thị thực được đưa ra sau khi Israel vấp phải sự phản đối dữ dội tại Quốc gia đông người theo đạo Hồi nhất thế giới. Chính phủ Indonesia từ lâu đã ủng hộ mạnh mẽ người Palestine, trong cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Israel là một trong 86 Quốc gia đăng ký tham dự giải vô địch thế giới tại Jakarta vào ngày 19/10. Sáu VĐV Israel dự định tham dự giải đấu, bao gồm cả ngôi sao Artem Dolgopyat - HC vàng Olympic 2020 và đương kim vô địch thế giới nội dung thể dục tự do.

Artem Dolgopyat giành HC bạc Olympic 2024 nội dung thể dục tự do tại Paris, Pháp vào ngày 3/8/2024. Ảnh: AP

Vào ngày 9/10, Bộ trưởng Điều phối luật pháp, nhân quyền, nhập cư và cải huấn Indonesia Yusril Ilza Mahendra tuyên bố các thành viên Israel không được phép nhập cảnh vào Indonesia, dù Israel và Hamas đã đạt thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên. Vị Bộ trưởng này cho biết thêm rằng quyết định này phù hợp với các chỉ đạo trước đây của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto trong nhiều sự kiện, gần nhất là bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ông Prabowo lên án mạnh mẽ Israel vì các cuộc tấn công liên tục vào Dải Gaza.

Bộ trưởng Mahendra xác nhận Liên đoàn thể dục dụng cụ (TDDC) Indonesia (PBB) đã nộp đơn xin thị thực cho sáu VĐV Israel, xong rút lại. Chủ tịch PBB Ita Yuliati Irawan cho biết Liên đoàn TDDC thế giới (FIG) cũng ủng hộ quyết định này. "Khi Indonesia được chỉ định làm chủ nhà, chúng tôi đã cảnh báo với FIG về lập trường của Indonesia với Israel", Ita nói.

PBB cũng cho biết giải đấu tại Indonesia không phải vòng loại Olympic 2028, mà là sự kiện ở Hà Lan vào năm sau. Vì vậy, cơ hội dành cho các VĐV Israel không bị ảnh hưởng.

Nhà thi đấu Indonesia tại thủ đô Jakarta đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho giải thể dục dụng cụ vô địch thế giới 2025. Ảnh: AP

Thống đốc Jakarta Pramono cho biết xung đột tại Gaza đi quá giới hạn, và sự xuất hiện của Israel trên đất Indonesia sẽ gây ra sự phẫn nộ với người dân. Các chính trị gia Indonesia, gồm Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Erick Thohir, cùng các nhóm Hồi giáo cũng gia tăng kêu gọi cấm Israel tham dự các giải đấu quốc tế.

Kể từ ASIAD 1962, Indonesia đã cấm Israel và Đài Loan nhập cảnh, và hiện vẫn luôn từ chối tiếp đón các đoàn Israel. Vào tháng 3/2023, Indonesia từ chối cho đại diện Israel nhập cảnh vào Bali, nơi tổ chức lễ bốc thăm vòng chung kết U20 World Cup 2023. Cuối cùng, FIFA tước quyền đăng cai của Indonesia, rồi chuyển giao cho Argentina.

FIFA và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) dù đã cấm Nga tham dự tất cả các giải bóng đá quốc tế, do liên quan chiến sự ở Ukraine vào năm 2022, nhưng chưa có động thái tương tự với Israel. Quyết định này chịu nhiều phản ứng trên thế giới.

Ngoài bóng đá và TDDC, môn đua xe đạp cũng chứng kiến diễn biến liên quan đến Israel. Theo đó, vào ngày 6/10, đội đua Israel Premier Tech thông báo đổi tên và từ bỏ bản sắc Quốc gia sau khi bị loại khỏi một cuộc đua tại Italy. Ban tổ chức lo ngại các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine sẽ làm ảnh hưởng, tương tự như giải Vuelta tại Tây Ban Nha.

Trung Thu (theo AP)