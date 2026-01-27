Indonesia trả rác điện tử về Mỹ

Indonesia gửi trả 4 container từ cảng Batam trở về Mỹ, sau khi giới chức xác định chúng chứa rác thải điện tử "nguy hại" được nhập khẩu trái phép.

Giới chức thành phố Batam tuần trước tái xuất 4 container chứa rác thải điện tử "nguy hiểm, độc hại" từ cảng Batu Ampar về Mỹ, dưới sự giám sát của hải quan Batam, truyền thông Indonesia hôm nay đưa tin.

4 container thuộc về công ty Esun International Utama Indonesia, chứa phế liệu điện tử như linh kiện máy tính, ổ cứng, bảng mạch và nhiều loại thiết bị khác. Batam là trung tâm sản xuất và logistics của Indonesia ở tỉnh Riau, nằm tại phía nam Singapore.

Động thái này diễn ra sau tuyên bố cứng rắn của Bộ trưởng Môi trường Hanif Faisol Nurofiq, nhấn mạnh Indonesia không chấp nhận "làm nơi chứa rác thải bất hợp pháp từ nước ngoài".

Lãnh đạo hải quan Batam Zaky Firmansyah cho biết khi giới chức xác minh được container chứa rác thải độc hại trong diện bị cấm, việc tái xuất là bắt buộc, đơn vị nhập khẩu sẽ buộc phải đưa hàng trở lại nơi xuất xứ.

Hải quan Indonesia kiểm tra rác thải điện tử trong container ở cảng Batu Ampar, thành phố Batam, tháng 10/2025. Ảnh: Hải quan Batam

"Tất cả container chứa rác thải nguy hại đều phải được tái xuất. Không có phương án nào khác", ông Firmansyah nói.

Giới chức Indonesia cho biết 4 container trên chỉ là phần nổi của tảng băng. Truyền thông nước này cho biết còn hơn 900 container đang trong diện giám sát ở cảng Batu Ampar, trong đó hàng chục container đã được kiểm tra và xác nhận chứa rác thải điện tử nhập khẩu trái phép.

Người phát ngôn hải quan Batam, bà Evi Oktavia, cho biết cơ quan đang xử lý các đợt tái xuất tiếp theo, song cần thêm thời gian tổng hợp đầy đủ số liệu. "Một số container đã được gửi trả, dựa theo hồ sơ do các doanh nghiệp nộp. Chúng tôi đang hoàn thiện dữ liệu tổng thể, và sẽ công bố sau đó", bà nói.

Thanh tra Bộ Môi trường và hải quan Indonesia lần đầu phát hiện tình trạng nhập lậu rác thải điện tử vào cuối tháng 9/2025, khi kiểm tra các lô hàng được khai báo là vật liệu tái chế, nhưng thực tế chứa rác điện tử thuộc danh mục cấm.

Các tổ chức môi trường từ lâu cảnh báo rác thải điện tử nhập khẩu trái phép gây rủi ro nghiêm trọng ở Indonesia, nơi hoạt động tái chế phi chính thức có thể làm tổn hại đến người lao động và cộng đồng xung quanh.

Indonesia từng có các động thái tương tự, đặc biệt là từ năm 2019, khi các nước Đông Nam Á đồng loạt phản ứng khi bị biến thành điểm đến của rác thải nước ngoài. Trong năm đó, Indonesia đã gửi trả hàng trăm container rác thải nhựa, giấy về Australia, Pháp và một số nước châu Âu khác.

Đức Trung (Theo SCMP, Jakarta Post, Reuters)