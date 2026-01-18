Indonesia tìm thấy xác máy bay chở 11 người

Giới chức Indonesia cho hay đã tìm thấy các mảnh vỡ từ chiếc máy bay chở 11 người rải rác ở nhiều địa điểm quanh núi Bulusaraung, tỉnh Nam Sulawesi.

"Đội trực thăng của chúng tôi đã nhìn thấy mảnh vỡ cửa sổ máy bay lúc 7h46 sáng nay. Tới 7h49, chúng tôi phát hiện những mảnh vỡ lớn nghi là phần thân máy bay", Andi Sultan, quan chức thuộc cơ quan cứu hộ tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia, cho biết hôm nay.

Ông thêm rằng đuôi máy bay sau đó được nhìn thấy ở chân núi Bulusaraung, tỉnh Nam Sulawesi. Ngọn núi này nằm cách thủ đô Jakarta của Indonesia khoảng 1.500 km về phía đông bắc.

Mảnh vỡ của máy bay ATR 42-500 được tìm thấy trên núi Bulusaraung, tỉnh Nam Sulawesi ngày 18/1. Ảnh: AP

Lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến các địa điểm phát hiện mảnh vỡ máy bay, nhưng ông Sultan cho hay công việc tìm kiếm nạn nhân bị cản trở vì sương mù dày đặc và địa hình đồi núi.

Muhammad Arif Anwar, người đứng đầu cơ quan cứu hộ tỉnh Nam Sulawesi, hôm nay cho hay họ đã triển khai 1.200 nhân viên để tìm kiếm hành khách và phi hành đoàn.

"Ưu tiên của chúng tôi là tìm kiếm nạn nhân", ông nói và hy vọng có thể tìm thấy những người sống sót.

Lực lượng cứu hộ leo núi để tới vị trí mảnh vỡ máy bay trên núi Bulusaraung, tỉnh Nam Sulawesi ngày 18/1. Ảnh: AFP

Máy bay chở khách ATR 42-500 của hãng hàng không Indonesia Air Transport cất cánh từ Yogyakarta tới Makassar, thủ phủ tỉnh Nam Sulawesi, và mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào trưa 17/1. Thời điểm đó, máy bay chở theo ba hành khách và 8 thành viên tổ bay.

Chiếc máy bay được Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia thuê để thực hiện nhiệm vụ giám sát ngư trường từ trên cao. Cả 3 hành khách đều là nhân viên của bộ này.

Ông Sultan cho biết Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia sẽ chỉ đạo cuộc điều tra về vụ tai nạn. Hiện chưa rõ nguyên nhân máy bay lao xuống núi, khi chỉ cách đường băng nơi hạ cánh khoảng 19 km.

Thanh Tâm (Theo Reuters, Jakarta Post)