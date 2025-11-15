Indonesia thua đậm, Thái Lan thắng dễ trước SEA Games 33

Indonesia thua Mali 0-3, còn Thái Lan thắng Ấn Độ 4-0 ở loạt giao hữu trước thềm SEA Games 33, tối 15/11.

Trên sân nhà Pakansari, Indonesia sử dụng đội hình được cho là mạnh nhất lúc này. Nổi bật là sự xuất hiện của cầu thủ mang dòng máu lai Hà Lan, gồm tiền vệ đội trưởng Ivar Jenner, và cặp tiền đạo Rafael Struick, Mauro Zijlstra.

Tuy nhiên, khoảng cách trình độ với Mali khó san lấp. Trên bảng FIFA, đại diện châu Phi đứng thứ 53, hơn Indonesia 69 bậc. Ngoài ra, thể chất và kỹ thuật của các cầu thủ châu Phi hoàn toàn vượt trội, như lần Indonesia thua Guinea 0-2 trong trận play-off liên lục địa tranh vé dự Olympic 2024.

Tiền vệ Indonesia gốc Hà Lan Iver Jenner (áo đỏ) thi đấu trong trận giao hữu thua Mali 0-3 ở sân Pakansari, Indonesia ngày 15/11/2025. Ảnh: Bola.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách gây sức ép mạnh mẽ và có bàn thắng ở phút thứ 5. Từ quả phạt góc biên phải, Sekou Doucoure đánh đầu ghi bàn. Đến phút 35, Indonesia mất bóng ở hàng thủ, tạo cơ hội cho Wilson Samake rê bóng qua thủ môn Cahya Supriadi nhân đôi cách biệt.

Trước đối thủ trình độ cao hơn, Indonesia buộc phải chơi bóng dài. Thực tế, họ cũng có cơ hội như những cú dứt điểm của Dony Tri Pamungkas, Ivar Jenner đều không thắng được thủ môn Bourama Kone.

Indonesia có thể kiểm soát bóng thoải mái hơn từ phút 70 khi Mali giảm nhịp độ pressing. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Indra Sjari cũng không còn đủ sức để chơi tốc độ. Đội có thể đưa bóng vào vòng cấm nhưng lại khó tạo ra cú dứt điểm đủ tốt đến khung thành Mali.

Tỷ số 3-0 được ấn định ở phút bù thứ nhất hiệp hai. Trước sự tranh chấp hời hợt từ đối thủ, Maoulaye Haidara cướp bóng rồi vô-lê chân phải sát vòng cấm. Bóng đi thấp trước khi đập mép trong cột trái thành bàn.

Tiền vệ Thái Lan Phon-ek Manikon (số 10) mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận giao hữu thắng Ấn Độ 4-0 ở sân Rajamangala, Thái Lan ngày 15/11/2025. Ảnh: ThailandNT.

Ở trận đấu trước đó, chủ nhà Thái Lan đánh bại Ấn Độ 4-0 nhờ công bốn cầu thủ. Phút 32, Siraphop Wandee đón quả tạt từ cánh phải rồi sút chân trái vào góc cột gần mở tỷ số. 10 phút sau, Chinngoen Phutanyong kiếm về quả phạt đền để Phon-ek Manikon nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, đến lượt Manikon kiếm về phạt đền ngay phút 46 cho Chaiyaphon Otton dứt điểm thành bàn. Tỷ số 4-0 được ấn định ở phút 62 khi Thanakrit Chotmuangpak dứt điểm cận thành từ đường căng ngang bên cánh trái của Yotsakorn Burapha.

Đến ngày 18/11, Indonesia và Thái Lan sẽ tái đấu Mali và Ấn Độ, cũng trên sân nhà.

Loạt trận giao hữu này nhằm giúp Thái Lan và Indonesia chuẩn bị cho SEA Games 33. Indonesia đang là đương kim vô địch, còn Thái Lan muốn giành lại HC vàng, kể từ lần gần nhất vào năm 2017.

Thái Lan chọn đối thủ vừa miếng. Trong khi đó, Indonesia chọn đối thủ rất mạnh. HLV Indra Sjafri cho rằng thử nghiệm như vậy là do không tìm được đối thủ. "Chúng tôi muốn gặp một đội mạnh, và một đội vừa sức hoặc yếu hơn. Nhưng điều này không dễ", ông cho hay.

Hiếu Lương