Indonesia thua đậm Thái Lan ở giải U21 bóng chuyền nữ thế giới

IndonesiaChủ nhà nhận thất bại 0-3 trước Thái Lan ở vòng tranh hạng 9-16 giải U21 bóng chuyền nữ thế giới 2025, tối 15/8.

Sau khi Việt Nam bị xử phạt, tụt từ thứ hai xuống cuối bảng A, các đội phía sau được đôn lên. Đứng đầu vẫn là Argentina, trong khi Serbia, Indonesia và Petro Rico lần lượt chia nhau các vị trí tiếp theo và cùng giành quyền vào vòng trong.

Ở vòng 1/16, chủ nhà Indonesia gặp Italy và thua 1-3. Họ vì thế phải xuống tranh thứ hạng 9-16 với Thái Lan - thua Trung Quốc 0-3.

Cầu thủ Indonesia vất vả cứu bóng trước Thái Lan ở trận đấu tối 15/8. Ảnh: Volleyball World

Trận đấu giữa hai đại diện Đông Nam Á thu hút gần đông đảo khán giả, ngồi gần kín nhà thi đấu Surabaya.

Với sự cổ vũ từ khán giả nhà, Indonesia nhập cuộc hưng phấn, liên tục dẫn trước Thái Lan 16-10, 19-12. Tuy nhiên, với bản lĩnh của nền bóng chuyền số một khu vực, Thái Lan dần thu hẹp cách biệt, gỡ hòa 23-23 rồi thắng ngược 26-24.

Đó là lợi thế lớn giúp Thái Lan càng chơi càng hay. Trong set hai, họ chỉ gặp đôi chút khó khăn khi chủ nhà gỡ hoà 10-10 rồi 14-14. Sau đó, đội khách gia tăng cách biệt 23-18 và thắng 25-19.

Set ba diễn ra kịch tính và quyết liệt khi hai đội luân phiên nhau dẫn điểm tới 14-14. Thái Lan một lần nữa chứng tỏ sự lì lợm. Cùng với sự dẫn dắt của chủ công Warisara, họ lật ngược tình thế, thắng 25-22.

Kết quả này giúp Thái Lan vào tranh hạng 9-12 với CH Czech. Còn Indonesia xuống vòng tranh hạng 13-16 với Hàn Quốc.

Trong khi đó, sau khi vào vòng 1/16, Serbia cũng đã thua liền hai trận trước Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia (0-3). Họ vì thế xuống vòng tranh hạng 13-16 với Puerto Rico.

Đức Đồng