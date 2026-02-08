Indonesia phá ổ cờ bạc trực tuyến của người Ấn tại biệt thự Bali

Cảnh sát Indonesia bắt hàng chục công dân Ấn Độ điều hành đường dây cờ bạc trực tuyến tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali.

Giám đốc Sở Cảnh sát Bali Daniel Adityajaya ngày 7/2 cho hay cảnh sát đã đột kích vào hai căn biệt thự trên hòn đảo nghỉ dưỡng này hôm 3/2, bắt 39 công dân Ấn Độ và tịch thu nhiều điện thoại, máy tính xách tay và máy tính để bàn.

Cảnh sát Bali công bố tang vật thu được trong đợt truy quét cờ bạc. Ảnh: KOMPAS

Các nghi phạm nhập cảnh vào Indonesia bằng thị thực du lịch, bị cáo buộc đã quảng bá và quản lý giao dịch cho một trang web đánh bạc trực tuyến từ cuối năm ngoái. Theo ông Daniel Adityajaya, đường dây cờ bạc trực tuyến này thu về tới 8 tỷ rupiah (khoảng 475.000 USD) mỗi tháng.

"Điều tra sơ bộ cho thấy họ đã mở và vận hành một văn phòng tại Bali nhằm tận dụng vị thế điểm đến du lịch quốc tế của nơi này để tránh bị nghi ngờ", ông nói thêm.

Cảnh sát Bali tuyên bố các nghi phạm phải đối mặt với nhiều cáo buộc như tổ chức đánh bạc, tội danh mà theo luật hình sự mới của Indonesia có thể chịu mức án lên tới 9 năm tù. 35 nghi phạm bị cáo buộc các tội danh liên quan đến cờ bạc, 4 người còn lại đang bị thẩm vấn.

Cờ bạc là hành vi bất hợp pháp tại quốc gia vạn đảo có đa số dân theo đạo Hồi này. Nhà cái, người chơi và những người quảng bá nội dung cờ bạc trực tuyến đều bị trừng phạt.

Dù vậy, hoạt động đánh bạc trực tuyến vẫn diễn ra phổ biến. Dữ liệu cho thấy hơn 12 triệu người dân Indonesia tham gia hoạt động bất hợp pháp này và doanh thu liên quan đến cờ bạc trực tuyến tại Indonesia năm ngoái là hơn 280 nghìn tỷ rupiah (16,62 tỷ USD).

Hồng Hạnh (Theo AFP, NST)