Indonesia mất vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026

IndonesiaIndonesia thua Hàn Quốc 0-1 ở lượt cuối tối 9/9 trên sân nhà Gelora Delta, qua đó dừng bước ở vòng loại U23 châu Á 2026.

* Ghi bàn: Hwang Do-yoon 6’

Sau hai lượt, Indonesia đứng nhì bảng J với 4 điểm, kém Hàn Quốc hai điểm. Họ phải thắng để chiếm đầu bảng và giành vé dự vòng chung kết. Trong trường hợp hòa, Indonesia có 5 điểm. Khi đó, họ không thể chen chân vào nhóm bốn đội nhì có thành tích tốt nhất, do đã có bốn cái tên giành 6 điểm sau hai lượt đầu.

Các cầu thủ Indonesia bước vào trận với cánh tay phải đeo ruy băng đen. Đây là hình thức chia buồn trước cái chết của một người hâm mộ khi xem trận giao hữu Indonesia hòa Lebanon hôm qua 8/9.

Indonesia (áo trắng) thua Hàn Quốc (áo đỏ) 0-1 ở lượt cuối bảng J vòng loại U23 châu Á 2026, trên sân Gelora Delta, Indonesia ngày 9/9/2025. Ảnh: Kompas

Lợi thế sân nhà phần nào giúp thầy trò Gerald Vanenburg nhập cuộc hứng khởi. Ngay phút đầu, họ suýt ghi bàn. Rayhan Hannan đột phá ở biên phải rồi căng ngang vào vòng cấm, nhưng không có đồng đội kịp tạo điểm chạm.

Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, Hàn Quốc đã dội một gáo nước lạnh, khi mở tỷ số sau pha tấn công ít chạm từ biên trái. Hwang Do-yoon khống chế rồi sút căng chạm mép trong cột dọc thành bàn.

Indonesia vùng lên tấn công và có thời điểm ở gần bàn thắng. Phút 24, Caraka tận dụng sai lầm phá bóng của cầu thủ Hàn Quốc, trước khi dứt điểm chệch cột. Đến cuối hiệp, trung vệ Kadek Arel và tiền đạo Rahmat Arjuna đều có cơ hội đánh đầu nhưng chệch mục tiêu.

Sang hiệp hai, Hàn Quốc kiểm soát bóng tốt hơn và biết cách làm giảm nhịp hưng phấn của chủ nhà. Trong khi đó, HLV Vanenburg tung tiền đạo 20 tuổi Jens Raven, hậu vệ Robi Darwis có tài ném biên xa vào sân nhưng không thể ghi dấu ấn.

Cầu thủ chủ nhà chơi hay nhất hiệp này là thủ môn Cahya Supriadi với ba pha cứu thua ấn tượng. Anh ngăn cú sút xa của Lee Seung-won ở phút 47, cú sút xa của Park Hyun-bin phút 70, rồi cú đá căng trong vòng cấm của Kang Seong-jin phút 79.

Về cuối trận, Indonesia kiểm soát bóng vượt trội nhưng thiếu các pha dứt điểm. Trong khi đó, Hàn Quốc chủ động chơi chậm, có những pha nằm sân câu giờ khiến cầu thủ chủ nhà thêm phần nôn nóng. Năm phút bù là không đủ để Indonesia lật ngược tình thế.

Khi tiếng còi hết trận vang lên, các cầu thủ Indonesia thất vọng ngồi xuống sân. Máy quay lia lên khán đài có Chủ tịch LĐBĐ nước này Erick Thohir đang bắt tay chào những người xung quanh trước khi nhanh chóng đi vào trong. Trận hòa Lào 0-0 ngày ra quân thật sự đã để lại hậu quả lớn. Trong khi đó, Hàn Quốc đã trả được món nợ từ vòng chung kết kỳ giải 2024, khi thua Indonesia trong loạt luân lưu và bị loại ở tứ kết. Họ biến đại diện xứ vạn đảo từ vị trí thứ tư kỳ giải trước và ở gần vé dự Olympic, nay phải dừng bước từ vòng loại.

Đội hình xuất phát

U23 Indonesia: Cahya Supriadi, Mikael Tata, Kadek Arel, Dion Markx, Dony Tri Pamungkas, Rayhan Hannan, Arkhan Fikri, Zanadin Faris, Rahmat Arjuna, Hokky Caraka, Rafael Struick

U23 Hàn Quốc: Moon Hyun-ho; Kang Min-jun, Choi Woo-jin, Choi Seok-hyun, Lee Hyun-yong, Kim Ji-soo; Hwang Do-yoon, Jung Ji-hun, Lee Seung-won, Park Seung-ho, Jeong Jae-sang.

Hiếu Lương