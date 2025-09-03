Indonesia chịu cú sốc trước Lào ở vòng loại U23 châu Á

IndonesiaChơi trên sân nhà, vượt trội về nhân sự và cơ hội ăn bàn, nhưng đại diện xứ vạn đảo chỉ hòa 0-0 trước Lào ở trận ra quân bảng J vòng loại U23 châu Á 2026.

Indonesia có nhiều lợi thế ở vòng loại U23 châu Á 2026. Họ được đăng cai bảng J, cùng chung bảng với Lào, Macau và Hàn Quốc. Mang trong mình nhiều nhân sự chủ chốt vừa vào chung kết U23 Đông Nam Á (thua Việt Nam 0-1), đội bóng của HLV Gerald Vanenburg hoàn toàn có khả năng cạnh tranh vị trí đỉnh bảng - đồng nghĩa với suất vào thẳng VCK, hoặc một trong bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Thực tế, đội chủ nhà đã nhập cuộc mạnh mẽ, tấn công áp đảo để hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Nhưng, họ thiếu điều quan trọng nhất là bàn thắng.

Indonesia (trắng) bất lực trước lối chơi quả cảm của Lào ở trận ra quân bảng J vòng loại U23 châu Á 2026, trên sân Gelora Delta, Sidoarjo Regency, Đông Java ngày 3/9/2025. Ảnh: Bola

Ngay phút thứ 6, Indonesia đã khiến mành lưới của Lào tung lên, sau cú dứt điểm của Rayan Hannan. Tuy nhiên, trọng tài xác định Jens Raven là người chạm bóng cuối cùng trong tư thế việt vị, nên không công nhận bàn thắng.

Raven vốn mang dòng máu lai Hà Lan, có quốc tịch Indonesia từ tháng 6/2024. Anh từng ghi 8 bàn sau 17 trận cho đội U19, U20 Indonesia, góp sức vào chức vô địch U19 Đông Nam Á 2024 và giành danh hiệu Vua phá lưới giải U23 Đông Nam Á 2025 với 7 bàn.

Bàn thắng bị từ chối như báo hiệu một ngày đen đủi cho Indonesia. Lần lượt ở phút 25 đến 29, Toni Firmansyah rồi Rafael Struick đều có cơ hội nhưng không thắng được thủ thành Kop Lokphathip. Ở phút 33 và 42, dù đánh bại được chốt chặn này, các cầu thủ chủ nhà lại chịu thua trước các pha lăn xả hoặc cản phá trên vạch vôi của hậu vệ đội khách.

Kịch bản tương tự diễn ra trong hiệp hai. Indonesia tấn công nhiều, với các cơ hội nổi bật của Rafael Struick. Nhưng họ vẫn không thể xuyên thủng được hàng thủ chơi quả cảm của Lào. Thủ thành Lokphathip tiếp tục làm điểm sáng của đội khách với ít nhất hai pha cứu thua xuất sắc.

Hòa không bàn thắng, Indonesia đứng trước nguy cơ cao bị loại. Bởi họ còn phải gặp đối thủ rất mạnh Hàn Quốc - đội đã đè bẹp Macau 5-0 ở trận đấu sớm.

Raven dứt điểm tong sự truy cản của cầu thủ Lào. Ảnh: Bola

Ở chiều ngược lại, với lợi thế sân nhà Thammasat, Thái Lan không gặp nhiều khó khăn trước Mông Cổ. Đội bóng Đông Nam Á dẫn 3-0 ngay hiệp một nhờ cú đúp của Seksan Ratree cùng bàn mở tỷ số của Iklas Sanron. Sang hiệp hai, Seksan Ratree hoàn tất cú hat-trick, rồi Chawanwit Saelao và Yotsakorn Burapha lần lượt lập công giúp chủ nhà thắng đậm.

Đội hình của Thái Lan vốn có nhiều cầu thủ từng góp mặt ở giải U23 Đông Nam Á, nơi họ lần thứ hai liên tiếp đoạt HC đồng, như tiền đạo Yotsakorn Burapha hay đội trưởng Seksan Ratri. Tổn thất lớn nhất là việc Erawan Garnier - tiền vệ chạy cánh 19 tuổi thuộc biên chế CLB Lyon - vắng mặt.

Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 3/9 đến 9/9, với 44 đội tuyển chia làm 11 bảng đấu ở 11 quốc gia. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 11 đội nhất và bốn đội nhì thành tích tốt nhất, cùng chủ nhà Arab Saudi dự vòng chung kết.

Hồng Duy