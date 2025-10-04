Indonesia mất thủ môn Serie A ở vòng loại bốn World Cup 2026

IndonesiaChấn thương khiến Emil Audero không thể cùng Indonesia sang Arab Sauid dự vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á.

Audero dính chấn thương trong một buổi tập của CLB Cremonese, rồi vắng mặt trong trận hòa Como 1-1 ở vòng 5 Serie A hôm 27/9.

Đến sáng 3/10, thủ môn này thông báo cho HLV Patrik Kluivert rằng kết quả chụp MRI không khả quan, nên anh phải tiếp tục ở lại Italy chữa trị. "Đây là cú sốc lớn với tôi, mất mát lớn cho Indonesia vì Audero là một thủ môn giỏi", Kluivert nói trên trang chủ LĐBĐ Indonesia (PSSI).

Thủ môn Indonesia Emil Audero (hàng trên trái) bắt chính trong trận Cremonese hòa Parma 0-0 ở vòng 4 Serie A 2025-2026, trên sân Giovanni Zini, Italy ngày 21/9/2025. Ảnh: US Cremonese

Audero được Como cho Cremonese mượn từ đầu mùa giải 2025-2026. Anh bắt chính 5 trận, với 4 ở Serie A và giữ sạch lưới hai trận, giúp đội tân binh đang đứng thứ 7 với 9 điểm.

Audero sinh năm 1997 tại Indonesia, có bố người Indonesia và mẹ người Italy. Khi chưa đầy một tuổi, anh được đưa về Italy sống, rồi mất quốc tịch Indonesia từ năm 2018. Đến tháng 3/2025, Audero được Indonesia cấp lại quốc tịch để chơi cho ĐTQG. Trận ra mắt của thủ môn này là chiến thắng 1-0 trước Trung Quốc ở vòng loại ba World Cup 2026 – khu vực châu Á, vào ngày 5/6.

Trước đó, Audero kỳ vọng được lên đội tuyển Italy nhưng không có cơ hội, dù anh đã chơi từ cấp độ U15 đến U21 cho nước này. Audero trưởng thành từ Học viện Juventus, nhưng chỉ chơi một trận cho đội một và chủ yếu được cho mượn.

Năm 2019, Juventus bán Audero cho Sampdoria với giá 23 triệu USD. Đến nay, thủ môn 28 tuổi đã thi đấu 180 trận trong 10 mùa giải Serie A cho Sampdoria, Inter Milan, Como, Cremonese.

Vắng Audero, HLV Kluivert phải gọi bổ sung hai thủ môn, Nadeo Argawinata và Reza Arya. Trong khi đó, thủ môn nhiều khả năng bắt chính nhất là Maarten Paes, đang chơi tại Mỹ cho FC Dallas. Xếp sau là Ernando Ari, người gác đến số một dưới thời Shin Tae-yong, trước khi có các thủ môn mang dòng máu lai.

Trung vệ Indonesia Jay Idzes thi đấu cho Sassuolo tại Serie A 2025-2026. Ảnh: U.S. Sassuolo

Danh sách tập trung sắp tới của Indonesia có 29 cầu thủ. Đội có 18 cầu thủ mang dòng máu lai, nổi bật là trung vệ Jay Idzes đang chơi cho Sassuolo ở Serie A, Calvin Verdonk (Lille, Ligue 1), Kevin Diks (Monchengladbach, Bundesliga) và tiền đạo Ole Romeny (Oxford United, hạng Nhất Anh). Trong khi đó, Mark Klok (Hà Lan) là cầu thủ nhập tịch duy nhất có gốc nước ngoài hoàn toàn.

Danh sách này vắng một số gương mặt quen thuộc như Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, Rafael Struick vì ít được thi đấu. Hai tiền đạo U21 được triệu tập là Miliano Jonathans và Mauro Zijlstra lần lượt chơi cho Utrecht và Volendam tại giải VĐQG Hà Lan.

Ở vòng loại bốn, 6 đội đứng thứ ba và 4 tại ba bảng vòng loại hai được chia vào hai bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, với hai vé dự World Cup 2026 cho hai đội nhất. Hai đội nhì sẽ đấu vòng play-off hai lượt đi và về để giành suất dự play-off liên lục địa.

Indonesia nằm ở bảng B, lần lượt gặp chủ nhà Arab Saudi vào ngày 8/10 và Iraq 11/10.

"Nếu Chúa muốn, chúng tôi sẵn sàng làm cho đất nước tự hào", Kluiver cho biết. "Tôi mong nhận được sự ủng hộ từ toàn bộ Indonesia. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để trình diễn ở đẳng cấp cao nhất".

Báo Anh Guardian nhận định Indonesia góp mặt tại vòng loại bốn là bất ngờ. Động lực chính nằm ở nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan, nhưng ít quốc gia nào thực hiện chính sách này nhanh và quyết liệt như Indonesia. "Có những lo ngại về bản sắc. Nhưng họ có thể xoa dịu điều đó, ít nhất ở thời điểm này, bằng giành quyền dự World Cup", bài viết có đoạn.

Danh sách đội tuyển bóng đá Indonesia

Thủ môn (4): Nadeo Argawinata (Borneo), Ernando Ari (Persebaya Surabaya), Maarten Paes (FC Dallas), Reza Arya Pratama (PSM Makassar)

Hậu vệ (11): Rizky Ridho, Jordi Amat (Persija Jakarta), Sandy Walsh, Shayne Pattynama (Buriram United), Justin Hubner (Fortuna Sittard), Jay Idzes (Sassuolo), Calvin Verdonk (Lille), Kevin Diks (Borussia Monchengladbach), Dean James (Go Ahead Eagles), Yance Sayuri, Yakob Sayuri (Malut United)

Tiền vệ (7): Ricky Kambuaya (Dewa), Marc Klok, Thom Haye, Eliano Reijnders, Beckham Putra (Persib Bandung), Nathan Tjoe-A-On (Willem II), Joey Pelupessy (Lommel)

Tiền đạo (7): Stefano Lilipaly, Egy Maulana Vikri (Dewa), Ramadhan Sananta (DPMM), Ragnar Oratmagoen (Dender), Ole Romeny (Oxford United), Miliano Jonathans (Utrecht), Mauro Zijlstra (Volendam).

Hiếu Lương