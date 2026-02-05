Thứ năm, 5/2/2026
Indonesia hạ Nhật Bản, lần đầu vào chung kết futsal châu Á

IndonesiaIndonesia thắng Nhật Bản 5-3 ở hiệp phụ bán kết, để có lần đầu vào chung kết futsal châu Á 2026.

* Ghi bàn: Samuel 9’ 49’, Motoishi 18’ phản lưới, Firman 39’, Reza 45’ – Motoishi 30’, Shimizu 36’ 40’

* Tiếp tục cập nhật

Cầu thủ Indonesia Samuel Eko (số 6) ghi cú đúp trong trận thắng Nhật Bản 5-3 ở bán kết futsal châu Á 2026, tại nhà thi đấu Indonesia ngày 5/2/2026. Ảnh: Bola

Đội hình xuất phát

Indonesia: Ahmad Habiebie, Firman Adriansyah, Israr Megantara, Mochammad Rahmattulah, Muhammad Xavier.

Dự bị: Muhammad Nizar, Wendy Ick, Dewa Amanda, Reza Gunawan, Rio Putra, Ardiansyah Nur, Syauqi Saud, Samuel Eko, Yogi Saputra

Nhật Bản: Tabuchi Hiroshi, Uchida Shunta, Motoishi Takehiro, Yamanaka Shoto, Uchimura Shunta

Dự bị: Fiuza Rafael, Kai Ryoto, Harada Kokoro, Shimizu Kazuya, Izu Rai, Yoshikawa Tomoki, Yamada Kaito, Arai Yusei.

Hiếu Lương

