Indonesia hạ Nhật Bản, lần đầu vào chung kết futsal châu Á

* Ghi bàn: Samuel 9’ 49’, Motoishi 18’ phản lưới, Firman 39’, Reza 45’ – Motoishi 30’, Shimizu 36’ 40’
* Tiếp tục cập nhật
Đội hình xuất phát
Indonesia: Ahmad Habiebie, Firman Adriansyah, Israr Megantara, Mochammad Rahmattulah, Muhammad Xavier.
Dự bị: Muhammad Nizar, Wendy Ick, Dewa Amanda, Reza Gunawan, Rio Putra, Ardiansyah Nur, Syauqi Saud, Samuel Eko, Yogi Saputra
Nhật Bản: Tabuchi Hiroshi, Uchida Shunta, Motoishi Takehiro, Yamanaka Shoto, Uchimura Shunta
Dự bị: Fiuza Rafael, Kai Ryoto, Harada Kokoro, Shimizu Kazuya, Izu Rai, Yoshikawa Tomoki, Yamada Kaito, Arai Yusei.
Hiếu Lương