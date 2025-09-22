Indonesia đối diện nhiều bất lợi trước vòng loại bốn World Cup 2026

Theo trang CNN Indonesia, đội tuyển xứ vạn đảo sẽ gặp bốn bất lợi ngoài chuyên môn khi sang Tây Á thi đấu vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á.

Indonesia nằm ở bảng B, lần lượt gặp chủ nhà Arab Saudi vào ngày 9/10 và Iraq ngày 12/10. Ở vòng loại hai, họ từng thua Iraq 1-5 và 0-2. Đến vòng loại ba, với lực lượng mạnh và ổn định hơn, họ hòa Arab Saudi 1-1 trên sân khách rồi thắng 1-0 khi về sân nhà.

Vị trí thứ tư ở bảng C vòng loại ba đưa Indonesia vào vòng loại bốn, cùng hai đội thứ tư khác và ba đội thứ ba. Sáu đội chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra hai đội nhất dự World Cup 2026. Hai đội nhì tiếp tục gặp nhau ở vòng loại năm, và đội thắng sẽ thi đấu play-off liên khu vực.

Indonesia (áo trắng) hòa Arab Saudi (áo xanh) 1-1 ở lượt ra quân bảng C vòng loại ba World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi ngày 5/9/2024. Ảnh: Reuters

Trong lúc thầy trò Patrick Kluivert còn hơn hai tuần để chuẩn bị, trang CNN Indonesia đã chỉ ra những lo ngại ngoài chuyên môn.

Đầu tiên là việc phải thi đấu tập trung tại Arab Saudi, trong khi bảng còn lại ở Qatar. Trừ hai nước chủ nhà, bốn đội còn lại đều phản đối, đề nghị thi đấu ở địa điểm trung lập nhưng LĐBĐ châu Á (AFC) phủ quyết. "Qatar và Arab Saudi sẽ có lợi thế lớn từ người hâm mộ", bài viết có đoạn. "Họ cũng quen mặt sân hơn cùng một loạt các yếu tố phi kỹ thuật khác như thời tiết".

Hai trận đấu của Indonesia sẽ diễn ra trên sân King Abdullah, với sức chứa khoảng 62.000 chỗ ngồi. Theo quy định, đội khách được 8% số vé phát hành, tức không quá 5.000 vé.

Lịch thi đấu cũng không ủng hộ Indonesia khi phải thi đấu hai trận liên tiếp. Điều này bắt nguồn từ lúc phân chia hạt giống và Indonesia nằm vị trí thấp trên bảng FIFA. Đội tuyển xứ vạn đảo phải thi đấu hai trận trong ba ngày. Trong khi đó, Arab Saudi và Iraq gặp nhau ở lượt cuối nắm quyền tự quyết.

Kế hoạch ban đầu là Indonesia gặp Arab Saudi lúc 18h ngày 8/10 giờ Riyadh, tức 0h giờ Hà Nội ngày 9/10. AFC sau đó chấp nhận đề nghị của LĐBĐ Indonesia (PSSI) lùi trận đấu thêm 2 tiếng 15 phút. Trận gặp Iraq cũng lùi từ 18h30 xuống 22h30.

Indonesia (áo đỏ) thua Iraq (áo trắng) 0-2 ở lượt năm bảng F vòng loại hai World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân Gelora Bung Karno, Indonesia ngày 6/6/2024. Ảnh: IFA

Vấn đề thứ ba được quan tâm là trọng tài. AFC đã chỉ định trọng tài người Kuwait, thuộc khu vực Tây Á, bắt chính trận mở màn của Indonesia. Ngay lập tức, PSSI gửi thư phản đối lên FIFA và AFC, và đề nghị trọng tài không cùng khu vực với chủ nhà.

"Chúng tôi đang cố gắng vận động để trọng tài đến từ một khu vực trung lập hơn, như Australia, Nhật Bản, Trung Quốc", Chủ tịch PSSI Erick Thohir nói. "Trọng tài từ châu Âu cũng được. Hãy chờ xem kết quả ra sao".

Indonesia vẫn ám ảnh với trọng tài kể từ trận hòa Bahrain 2-2 tại vòng loại ba hồi tháng 10/2024. Trên sân Quốc gia Bahrain, chủ nhà tìm được bàn gỡ ở phút bù thứ chín hiệp hai. Sau đó, trọng tài người Oman Ahmed Al-Kaf hứng chỉ trích từ nhiều phía của Indonesia. Trang chủ AFC, LĐBĐ Oman, LĐBĐ Bahrain cũng chịu sự đả kích, thậm chí tấn công trên mạng xã hội từ người dùng Indonesia.

Cuối cùng, Indonesia có trải nghiệm không tốt với lực lượng dẫn đoàn ở Arab Saudi. Theo đó, họ từng đến sân muộn trước trận gặp chủ nhà ở lượt ra quân vòng loại ba vào tháng 10/2024.

Đợt này, PSSI đã cử một đoàn tiền trạm đến Arab Saudi để làm việc với chủ nhà. Khách sạn, an ninh, phương tiện di chuyển đang được xử lý sớm để đảm bảo thầy trò Kluivert chỉ tập trung hoàn toàn vào chuyên môn.

Trung Thu