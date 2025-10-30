Indonesia điều tra bữa ăn miễn phí khiến hàng trăm học sinh ngộ độc

Giới chức Indonesia điều tra hàng loạt vụ học sinh ngộ độc thực phẩm, liên quan chương trình bữa ăn học đường miễn phí do Tổng thống khởi xướng.

Chính quyền vùng Gunungkidul thuộc tỉnh Yogyakarta, miền trung Indonesia, đang điều tra hai vụ ngộ độc thực phẩm khiến khoảng 660 học sinh và 10 giáo viên ngã bệnh trong tuần này.

Lãnh đạo cơ quan y tế địa phương cho biết phần lớn nạn nhân bị tiêu chảy, buồn nôn và chóng mặt. Ít nhất 64 người đã được điều trị tại trạm y tế và bệnh viện.

Cả hai vụ ngộ độc tập thể diễn ra ở hai ngôi trường khác nhau, liên quan chương trình bữa ăn học đường miễn phí do Tổng thống Prabowo Subianto khởi xướng hồi đầu năm, lãnh đạo địa phương Endah Subekti Kuntariningsih thông báo hôm 29/10.

"Các hiệu trưởng cần theo dõi sức khỏe học sinh và phối hợp với trung tâm y tế nếu có biểu hiện bất thường", bà Endah viết trên Instagram.

Học sinh tại một ngôi trường ở Indonesia được nhận bữa ăn miễn phí vào tháng 9. Ảnh: ABC

Giám đốc Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia (BGN) Dadan Hindayana cho biết chính phủ đã vào cuộc điều tra các vụ ngộ độc ở Gunungkidul, đồng thời đình chỉ hoạt động một số bếp ăn liên quan. BGN cũng là cơ quan điều phối chương trình "bữa ăn học đường miễn phí" trên toàn quốc.

Theo dữ liệu của tổ chức phi chính phủ JPPI công bố ngày 29/10, hơn 15.000 trẻ em trên khắp Indonesia đã bị ảnh hưởng kể từ khi chương trình bắt đầu triển khai hồi tháng 1. Các vụ ngộ độc thực phẩm chủ yếu được đánh giá do bảo quản không đúng cách và giao thức ăn muộn, khiến thực phẩm ôi thiu trước khi phục vụ.

JPPI kêu gọi chính phủ tạm ngưng chương trình để đánh giá lại quy trình an toàn thực phẩm. Hiện cả nước có khoảng 11.000 bếp phục vụ chương trình.

BGN thời gian qua đã yêu cầu nhân viên giảm khẩu phần ăn để đảm bảo thức ăn tươi và tránh tái diễn ngộ độc. Tổng thống Prabowo cũng đã thành lập nhóm giám sát gồm các bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Y tế và lãnh đạo BGN, nhằm tăng cường kiểm soát chương trình.

Chính phủ Indonesia dành 171 nghìn tỷ rupiah (khoảng 10,3 tỷ USD) cho chương trình trong năm nay, nhưng BGN cho biết chỉ có thể giải ngân khoảng 99 nghìn tỷ rupiah do thiếu bếp nấu.

Ông Prabowo những tháng qua nhấn mạnh chương trình này là quyết định đúng đắn, khẳng định đây là biện pháp trọng tâm nhằm chống suy dinh dưỡng ở trẻ em và rằng "tỷ lệ ngộ độc rất thấp so với số lượng bữa ăn được phục vụ".

Thanh Danh (Theo Reuters, AFP)